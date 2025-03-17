新华社科威特城3月17日电（记者尹炣）美国15日开始对也门胡塞武装采取大规模军事行动，据称已造成至少53人死亡、98人受伤，胡塞武装随后对美国航空母舰及其随行舰只发动打击。联合国及多国16日呼吁双方停止打击行动，通过对话解决危机。

联合国秘书长发言人迪雅里克16日发表声明说，联合国秘书长古特雷斯呼吁美国和也门胡塞武装“保持最大限度的克制，停止一切军事行动”。

俄罗斯外长拉夫罗夫16日与美国国务卿鲁比奥通电话时强调，必须立即停止使用武力，各方需要进行政治对话，寻求避免流血冲突进一步扩大的解决方案。

伊拉克总理新闻办公室16日发表声明说，总理苏达尼当天与美国国防部长赫格塞思通话时重申，在中东这样敏感和重要的地区，缓和局势和对话是解决危机的最有效途径。

同时，黎巴嫩真主党发表声明，强烈谴责美国对也门的空袭，指责袭击目标包括也门首都萨那及多省居民区，造成平民伤亡。声明说，这些袭击暴露了美国“残酷的一面”，其行为“公然违反国际法和国际准则，构成战争罪”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，谴责美军空袭也门造成平民伤亡的行为，认为这是对国际法的公然违反，是对也门主权的侵犯。

美国国务卿鲁比奥16日接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，对也门的打击行动将持续到也门胡塞武装对船只通航不再具有话语权为止。美国国防部长赫格塞思16日说，除非也门胡塞武装停止对美国船只的袭击，美军不会停止空袭行动。

也门政府16日谴责胡塞武装，认为是胡塞武装的行动导致了美国加大对也门的军事打击力度。也门新闻部长穆阿马尔·埃尔亚尼发表声明说，胡塞武装“不关心也门的未来”“继续利用战争作为获得其合法性的手段”。

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