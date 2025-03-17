新华社莫斯科3月17日电 据俄罗斯《消息报》17日报道，俄副外长格鲁什科在接受采访时说，为达成和平协议，俄罗斯方面需要“可靠的安全保障”，其中包括拒绝乌克兰加入北约以及乌克兰保持中立地位。

格鲁什科说，俄罗斯将把要求美国和北约提供“安全保障”列入和平协议，以加强地区总体安全。他强调，现在俄乌冲突已经到了西方遭受战略失败的阶段。欧洲必须明白，要为俄罗斯的安全提供国际法保障，必须拒绝乌克兰加入北约，放弃在乌克兰部署外国军队或试图利用它对俄罗斯施加军事压力。

格鲁什科说，目前讨论向乌克兰派遣维和人员是“本末倒置”，无论是欧盟、北约还是以国家名义向乌克兰派遣维和人员，都意味着他们将成为冲突的一方，将承担由此造成的全部后果。他说，只有在达成和平协议后才有可能讨论派遣观察员或建立相关机制，以监督协议的实施。

格鲁什科还说，俄罗斯和北约之间恢复对话的前景渺茫。如果北约拒绝将俄罗斯视为合作伙伴，那么除了在打击恐怖主义方面有共同利益外，双方没有什么可以进行对话的领域。

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