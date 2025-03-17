新华社伦敦3月16日电 专访｜见证中国经济社会快速发展——访英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩

新华社记者张亚东

英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩日前在接受新华社记者书面采访时表示，多年来，他目睹了中国基础设施日新月异的变化，亲身见证了中国经济社会的快速发展。

上个世纪90年代末，麦克利恩在伦敦一家面料设计和制造公司任首席执行官，因业务关系与中国建立了联系。后来麦克利恩在中国创办公司，又在英国创立英中商业发展中心。

“我的中国旅程始于1999年，当时我乘飞机来到上海，准备在上海创建一个纺织品企业。这是我第一次到访中国，立刻被上海的活力所震撼。那时的上海，最引人注目的特征之一是众多的自行车骑行者。”麦克利恩说。

20多年来，麦克利恩目睹了中国基础设施的日新月异。“在我刚到上海的时候，浦东机场建成通航，后来北京的大兴机场也建成通航。我有幸在这些机场运营不久就亲临现场，还见证它们成长为世界领先机场，不仅仅因为航班，还因为其令人兴奋的建筑和设计。中国如今还拥有了C919国产大飞机。”

麦克利恩还是中国大力推动城市绿化的见证者。他说，“早些年我经常前往中国各地，从昆明到青岛，从沈阳到深圳，我看到几乎每个地方都种植了大量新树”，“这展示了中国政府的长远眼光”。

中国的绿色产业发展更是给麦克利恩留下深刻印象。他说：“中国是世界上最大的太阳能和风能生产国，在电动汽车生产和应用方面处于领先地位。在绿色金融方面，中国实施了绿色债券、碳交易市场和严格的环境法规，以鼓励可持续的商业实践。”

对于中英两国经济领域下一步合作重点，麦克利恩认为，双方在可再生能源、绿色金融和碳市场、可持续基础设施和智慧城市、氢能和碳捕获等领域可以优势互补，推动绿色发展。

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