打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨见证中国经济社会快速发展——访英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩

2025年03月17日10:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦3月16日电　专访｜见证中国经济社会快速发展——访英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩

　　新华社记者张亚东

　　英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩日前在接受新华社记者书面采访时表示，多年来，他目睹了中国基础设施日新月异的变化，亲身见证了中国经济社会的快速发展。

　　上个世纪90年代末，麦克利恩在伦敦一家面料设计和制造公司任首席执行官，因业务关系与中国建立了联系。后来麦克利恩在中国创办公司，又在英国创立英中商业发展中心。

　　“我的中国旅程始于1999年，当时我乘飞机来到上海，准备在上海创建一个纺织品企业。这是我第一次到访中国，立刻被上海的活力所震撼。那时的上海，最引人注目的特征之一是众多的自行车骑行者。”麦克利恩说。

　　20多年来，麦克利恩目睹了中国基础设施的日新月异。“在我刚到上海的时候，浦东机场建成通航，后来北京的大兴机场也建成通航。我有幸在这些机场运营不久就亲临现场，还见证它们成长为世界领先机场，不仅仅因为航班，还因为其令人兴奋的建筑和设计。中国如今还拥有了C919国产大飞机。”

　　麦克利恩还是中国大力推动城市绿化的见证者。他说，“早些年我经常前往中国各地，从昆明到青岛，从沈阳到深圳，我看到几乎每个地方都种植了大量新树”，“这展示了中国政府的长远眼光”。

　　中国的绿色产业发展更是给麦克利恩留下深刻印象。他说：“中国是世界上最大的太阳能和风能生产国，在电动汽车生产和应用方面处于领先地位。在绿色金融方面，中国实施了绿色债券、碳交易市场和严格的环境法规，以鼓励可持续的商业实践。”

　　对于中英两国经济领域下一步合作重点，麦克利恩认为，双方在可再生能源、绿色金融和碳市场、可持续基础设施和智慧城市、氢能和碳捕获等领域可以优势互补，推动绿色发展。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部