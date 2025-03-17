人民网开罗3月16日电（记者黄培昭）由中国驻埃及使馆、埃及中国商会、埃中友好协会以及埃及欧曼慈善协会联合主办的 “2025年埃及中国商会慈善月活动” 15日圆满举行。中国驻埃及使馆临时代办张涛公使、赵刘庆公参，埃及中国商会会长常伟才，埃及欧曼慈善协会总干事马姆杜·沙班，吉萨省长代表塔哈·萨迪克工程师，埃中友协副主席、埃及前外交部副部长阿里·希夫尼等嘉宾出席本次活动。

本次活动汇聚了中资企业、慈善组织及社会各界爱心人士，旨在通过实际行动履行社会责任，助力埃及贫困群体，并进一步深化中埃友好关系。埃及中国商会自2004年成立以来，始终积极促进中埃友好往来，并组织中资企业履行社会责任。自2014年至今，商会连续11年举办斋月慈善活动，累计捐赠28万箱斋月礼盒，惠及埃及地区5万余个有需要的家庭。

今年，中国驻埃及大使馆与埃及中国商会共筹集 268万埃镑善款，购买了4300余份斋月礼盒用于帮助埃及民众，当场发放了部分物资后，装载着爱心物资的车队缓缓驶向开罗、吉萨、法尤姆、贝尼斯维夫等地。这一善举展现出中资企业积极融入当地社会、回馈埃及社会的责任担当，不仅表现了中埃两国人民之间的深厚友谊，也得到了埃及政府相关部门及社会各界的高度认可和赞赏。

中国驻埃及大使廖力强曾表示：“通过斋月慈善活动，我看到了在埃中国企业发扬中华民族急公好义、厚施薄望的传统美德，树立了良好的华人形象，以实际行动传递更多正能量。”

张涛说：“斋月是穆斯林身心接受洗礼的神圣月份，也是展现团结友爱互助的时刻。”“中资企业积极参与埃及经济建设的同时，主动承担社会责任，以实际行动传递了中方对埃及人民的友好情谊，促进了两国关系的良好发展。中国驻埃及使馆和在埃中资企业会继续开展更多利民、惠民项目。”

埃及中国商会副会长王培中在接受人民网记者采访时说：“埃及中国商会的斋月慈善活动已成为中资企业在埃履行社会责任的重要品牌项目，进一步促进了两国人民的‘民心相通’。未来，中资企业将继续以实际行动支持埃及社会发展，与埃及携手共进，为实现埃及‘2030愿景’贡献力量。”

驻埃及使馆临时代表张涛公使致辞。人民网记者 黄培昭摄

埃及中国商会会长常伟才致辞。人民网记者 黄培昭摄

领到斋月礼盒的埃及民众兴高采烈。人民网记者 黄培昭摄

参加活动的嘉宾合影留念。人民网记者 黄培昭摄

发放斋月礼盒。人民网记者 黄培昭摄

活动剪裁仪式。人民网记者 黄培昭摄

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