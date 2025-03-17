3月12日，江西省南昌市青云谱区南昌比亚迪锐意汽车销售有限公司员工正在向顾客解读汽车“以旧换新”补贴政策。

鲍赣生摄（人民图片）

自今年1月20日起，北京地铁6号线苹果园站的入口处出现了一些新广告，广告内容相当令人心动：所有低于6000元人民币的手机都立享15%的政府补贴。华为店里的售货员说：“那些还没换手机的人可以行动了。”旁边荣耀手机的店员则表示：“我们会推荐一些新机型。”

中国国家发展改革委和财政部在年初扩大了消费品以旧换新的范围，除将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品也给予补贴。通过这些促进家庭消费的举措，北京希望能够进一步提振内需，拉动经济增长。

在京东平台上，部分小米和华为的笔记本电脑已显示断货。春节期间，各大电商平台上的相关消费品订单量比2024年同期增长了40%。

这一补贴政策受欢迎的另一个原因是操作十分方便，你不用填写表格并等待几个月才能获得优惠。一切都能通过手机完成。

去年夏天，汽车报废更新补贴提至最高2万元，这一措施引爆市场。

特斯拉、苹果、三星等国外大品牌日益感受到来自中国本土品牌的激烈竞争，不过它们也享受到了中国政府相关措施的红利。为中国市场部分中高档汽车提供轮胎、在沈阳和上海设厂的米其林轮胎公司，其产品在北京等城市也可以享受补贴。

米其林轮胎公司的一位发言人表示：“所有符合标准的品牌都适用这一补贴政策。因此，该政策促进了整个产业的消费，而不是某个特定品牌。”

——据法国《世界报》网站报道

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