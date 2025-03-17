1月21日，海南飞行汽车应用示范岛项目在海南海口启动，小鹏汇天展示全球首款可在汽车上自动分离结合的电动纯直起降飞行器。

苏弼坤摄（人民图片）

随着中国大力发展低空经济，一家中国公司正致力于在2026年成为全球首家大规模生产飞行汽车的公司。

这种未来感十足的飞行汽车由电动汽车制造商小鹏汽车旗下企业开发，也被称作“陆地航母”。它由陆行体和飞行体两部分组成，载人的飞行体可以与陆地部分分离并展开。它将成为一个快速增长行业的一部分，预计该行业规模在2025年将达到约1万亿元人民币。

人工智能等新兴产业今年成为中国两会的重要议题。在突破性的本土人工智能初创公司深度求索带来自豪感之际，中国准备在相关领域加强发展。低空经济是政策制定者希望发展的产业之一。它主要指在1000米以下空域进行的经济活动。

低空经济被视为新增长引擎。2025年政府工作报告再次提及这个概念，指出将推动低空经济等新兴产业安全健康发展。在过去一年里，政府机构和地方当局加大力度制定专项法规、打造基础设施，以支持低空经济的发展。

与此同时，包括小鹏汽车和广汽集团在内的汽车制造商正努力将飞行汽车推向市场。小鹏汽车董事长何小鹏表示，飞行汽车的普及仍有比较长的路要走，最大挑战之一是制定必要的政策法规。作为全国人大代表，他在中国两会期间提出了关于加快构建电动垂直起降航空器驾驶员资质认证管理体系的建议。

中国政府已进一步加强相关行业政策的制定和实施。2024年底，国家发展改革委成立了专门的低空经济发展司。民用航空法的修订也在进行中，以兼顾低空经济发展需要。

——据新加坡《海峡时报》网站报道

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