侨商谈海外仓：

作为外贸领域的新兴力量，海外仓不仅为传统外贸模式注入新活力，更是众多民营企业积极开拓的重要领域，吸引诸多侨商关注。

日前，多名业内人士接受采访表示，海外仓在跨境电商生态中的角色不断演进，在解决跨境物流痛点、助力中国品牌出海、融入全球市场等方面贡献力量。

德国江苏总商会副会长王培谦表示，欧洲的海外仓模式始于2010年前后，其诞生源于跨境电商卖家对运输时效要求的提升，以及为化解关税、退换货等问题引发的海外买家购买疑虑。

2012年，王培谦开始创建海外仓，彼时跨境电商多售卖电子数码、服装、首饰等小件商品，仓储要求不高，初期投入少，业务发展却非常迅猛，单仓库存近万，客户超百，日均单量数千单。

此前，跨境电商运输多依赖邮政小包，虽运价低但运输久，需30至60天，且无跟踪单号，丢件率高。海外仓出现后，货物先批量运至海外仓，采用国际快递或空运，头程运输时间与丢件率大幅降低，货物抵仓后经清点、入库、上架，送达买家仅需两三天。

伴随跨境电商成长，王培谦的仓库货物品类从小件低值迈向中大件高价值，头程运输模式愈发多元，涵盖海运集装箱、空运、中欧班列、中欧卡车运输等，为卖家提供适配产品的多样选择。

“未来，海外仓将持续高速发展，国际运输时效与本地化服务将不断优化。”王培谦指出，鉴于人工智能和机器人技术成熟，跨境物流与海外仓管理将走向智能化、自动化，加之国内电商平台出海带动商流、物流协同，海外仓将迎来全新发展契机。

德国立德电商公司创始人曹斌，在德国鲁尔区打造了5000平方米的现代化海外仓。

从头程运输到仓储管理再到尾程配送，近年来，由于跨境物流网络的优化，曹斌海外仓的整体运输时长进一步缩短。他说，这得益于运输路线优化、管理系统智能化升级及与当地配送商的紧密合作。

曹斌强调，在中国企业出海进程中，海外仓在缩短交货期、削减物流成本、提升市场竞争力、助推品牌全球化等方面作用关键。海外仓建设带动周边商业繁荣，提升当地产业集聚效应，其海外仓雇佣大量本地员工，与当地快递、卡车公司携手优化物流产业链。

在曹斌的海外仓里，家居用品、数码配件、时尚饰品等中国小商品占比较大。近年来小红书、TikTok、Temu等社交电商平台卖家增多，越来越多人借助短视频、直播带货推动品牌全球化传播。

“中国企业出海形式正从传统企业对企业的外贸方式向企业对个人消费者的品牌营销方式转变，社交媒体成为新兴营销渠道，品牌塑造与用户互动愈发重要。”曹斌说，未来，跨境电商将更倚重社交媒体推广、数据分析与本地化运营，以精准满足海外消费者需求。

（来源：中国侨网 记者徐文欣）

(责编：贾文婷、张悦)