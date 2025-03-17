人民网马德里3月16日电（记者范剑青）3月15日，西班牙侨界在马德里举行《反分裂国家法》实施20周年座谈会。西班牙中国和平统一促进会主席徐松华、旅西台胞陈文楠等侨界代表60余人出席。中国驻西班牙大使姚敬参加。

姚敬宣介国内有关会议精神，指出《反分裂国家法》是捍卫国家主权和领土完整、维护与促进台海地区和平稳定的有效法律武器，在打击“台独”分裂、遏制外部势力干涉、推进祖国和平统一方面发挥重要作用。希望侨界筑牢中华民族共同体意识，继续发扬优良传统，促进两岸交流合作，为祖国统一事业贡献积极力量。

徐松华在会上发言时表示，《反分裂国家法》充分体现了国家意志、人民心声和历史大义，具有里程碑式的重大意义。颁布实施以来，对“台独”分裂势力形成强大震慑，有力维护了台海地区的和平稳定。《反分裂国家法》是维护和平统一、实现“一国两制”的重要保障。与会的旅西侨胞一致表示，将旗帜鲜明反对“台独”分裂行径，坚决拥护党解决台湾问题的总体方略，为两岸统一作出不懈努力。

会后发表旅西侨团纪念《反分裂国家法》实施20周年联合声明。

图为座谈会现场。徐松华供图

图为座谈会现场。徐松华供图

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