人民网堪培拉3月16日电（记者陈效卫）16日下午,澳大利亚首都领地中国和平统一促进会在堪培拉举行纪念《反分裂国家法》实施20周年座谈会。统促会副会长刘宇主持会议，与会的侨界人士一致认为《反分裂国家法》为解决台湾问题、完成祖国统一大业提供了根本的法治保障，得到了全国人民包括台湾同胞以及海外华侨华人的热烈拥护和支持，也得到了国际社会的广泛理解和尊重。大家表示要旗帜鲜明地反对“台独”分裂，坚定不移地促进祖国统一。

中国驻澳大利亚大使馆公参兼总领事蔡志烽应邀出席了座谈会。他在讲话中指出，《反分裂国家法》顺应民心民意，向世人昭示了所有中华儿女追求祖国统一的坚定意志和坚强决心，是一部捍卫国家主权和领土完整、震慑和遏制“台独”分裂的法律，是一部促进两岸关系和平发展、推进祖国统一进程的法律，是一部维护台海地区和平稳定、符合中华民族根本利益的法律。他强调，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，从来不是、也永远不会是一个国家。大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，也绝不会改变。他希望在澳中华儿女携起手来，并肩前行，为维护中华民族的根本利益、实现祖国的完全统一作出新的更大贡献。

统促会会长陈蔚东在书面发言中指出，《反分裂国家法》制定实施20年来，对反对和遏制“台独”分裂发挥了关键的作用，对维护台海两岸的和平稳定，维护亚太地区和世界的繁荣发展，维护中国国家主权和领土完整，维护中华民族的根本利益具有重大而深远的意义。

座谈会上侨界代表踊跃发言，大家认为一个中国原则是中澳关系最根本的政治基础，在澳华侨华人坚决支持澳大利亚政府恪守一个中国原则的承诺。他们纷纷表示，作为中华儿女，在当前两岸关系复杂严峻的形势下，将秉持民族大义，为反“独”促统尽好担当，为实现祖国的完全统一，为中华民族的伟大复兴而不懈努力！

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