新华社布鲁塞尔3月16日电 题：8000亿欧元能否换来“欧洲战略自主”？

新华社记者潘革平

3月初，布鲁塞尔欧盟特别峰会现场，欧盟委员会主席冯德莱恩以“分水岭时刻”定义欧洲的当下，宣布金额总计约8000亿欧元的“重新武装欧洲”计划。此举被视为欧盟试图摆脱“安全附庸”地位、重塑战略自主的关键一步，也是被迫之举。然而，这一计划能否让欧洲真正构建起共同防御能力，既受制于历史惯性的路径依赖，也面临着现实约束的重重困境。

峰会后不久，在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上，冯德莱恩踌躇满志地向欧洲议员通报欧盟特别峰会成果，“我们需要非常迅速地提升欧洲防御能力”，“我们现在就需要”，“现在是建立共同防御的时候了”。慷慨陈词之下，欧洲防务板块股票一度飙升。德国军工企业莱茵金属公司首席执行官阿明·帕佩格表示，欧洲已经开启军备扩张时代，对于公司而言，这意味着“前所未有的增长前景”。

事实上，欧洲防务自主的想法早已提出，但在落实和行动层面却鲜有进展，一个重要因素来自历史上形成的对美国的安全依赖。二战使欧洲国家经济和军事实力大为削弱，美国通过马歇尔计划援助欧洲经济复苏，并于1949年主导成立了北大西洋公约组织这一由美国操控的军事组织。北约成为此后几十年间欧洲安全战略的基础。“安全靠美国”成了战后欧洲防务的最大软肋。

如今，欧洲要修正防务依赖路径谈何容易，不仅缺乏防务自主的决策思维，各国防务能力的物质基础也明显不足，特别是在军事装备生产层面，欧洲军工产业链深度嵌入美国体系，未来要建立起独立和完善的军工体系面临不少困难。数据显示，欧盟国家严重依赖外国国防装备，近三分之二的军事采购来自美国。

比利时媒体近期对欧洲军事强国当前实力进行的盘点道出了欧洲的窘境：法国是核武器强国和军工全能选手，但弹药库存匮乏；核大国英国，在援助乌克兰的过程中已明显暴露出弹药供应能力不足的短板；德国装备库里满是陈旧武器……有人称，在美国的保护伞下，欧洲人早已把军工产能打包塞进了博物馆。

在北约框架下，欧洲国家为了规避同质竞争，纷纷重点发展特色装备，形成了178种武器系统的冗杂格局。武器标准化程度低，影响了联合作战的协同性。有军事专家分析说，这种“军备拼图”现象推高了维护成本，同时削弱了快速反应能力。欧盟已经开始意识到，欧洲防务的最大敌人，并非地缘政治的狂风暴雨，而是各国军需清单上永不重合的采购偏好。

永不重合的还有欧洲各国的安全认知和利益诉求，这使得防务自主面临结构性矛盾。英国坚持北约优先原则，波兰对联合指挥权的警惕暴露了新老欧洲之间的信任赤字，南欧与北欧在资金投向上的分歧折射出战略认知的差异。尽管特别峰会通过了“重新武装欧洲”计划，但仍有部分成员国领导人表达不满。意大利总理梅洛尼说，她对增加军费开支给意大利公共债务带来的压力表示担忧，匈牙利总理欧尔班在社交媒体上说，他同意加强欧洲国家防务能力的提议，但这应赋予成员国权力，而不是增加欧盟官员的权力。

这里还有必要提一下宏观经济政策问题。8000亿欧元不是个小数目，防务开支的巨额扩张还可能重塑欧洲货币政策逻辑，传统通胀管控框架面临结构性挑战。欧洲央行行长拉加德12日在德国法兰克福发出警示：随着欧盟对美钢铝关税启动反制措施，贸易战升级叠加成员国军费激增，可能引发欧元区通胀持续失控。

欧洲将防务自主视为战略自主的重要内容，可即便8000亿欧元的防务计划突破重重困难、得以落地，欧洲战略自主就真的更进一步了吗？美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯近期在欧洲议会的发言提供了另一种视角。在他看来，当世界谈到大国时并没有欧洲，原因在于欧洲没有外交政策，“只有对美国的忠诚”。

这意味着，如果欧洲想要实现战略自主，成为世界舞台上不可忽视的一“极”，更需要拥有不甘附庸的政治心态和真正独立自主的外交战略。仅靠8000亿欧元“重新武装欧洲”计划，这一目标恐怕难以实现。

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