人民网曼谷3月16日电（记者孙广勇）为纪念中国与泰国建交五十周年，进一步加强厦门与泰国在文化旅游领域的友好往来，厦门市文化和旅游局于3月16日在泰国曼谷举办“海上花园·乐动厦门”对接座谈会（泰国站）。本次活动通过视频推介、线路发布、民俗体验、特色表演及互动打卡等形式，全方位、多角度展示了厦门“山、海、湖、岛、城”一体相融的文旅资源，向世界呈现了厦门丰富的旅游资源和独特的文化魅力，推动两地文旅产业合作，共同谱写海上丝绸之路新篇章。

厦门市政协副主席黄国彬在致辞中表示，2025年是中泰建交五十周年的重要历史节点，厦门作为中国“海上丝绸之路”的重要枢纽城市，与泰国曼谷在文化旅游、经贸往来等领域有着深厚的合作基础。此次座谈会聚焦文旅资源推介、人才交流及招商合作，旨在为两地企业搭建高效务实的对接平台，推动更多优质项目落地。

泰国国家旅游局东亚市场处处长苯拉披对活动的举办表示高度赞赏。他指出，厦门与曼谷在文旅资源上各具特色，互补性强，此次推介会为两地深化合作提供了重要契机，未来双方将在资源共享、市场互通等方面展开更多合作。

推介会以图文、视频等多种形式，全面展示了厦门的自然风光、文化遗产及特色旅游资源。从世界文化遗产鼓浪屿的琴声悠扬，到南普陀寺的禅意静谧，再到环岛路的碧海蓝天，厦门的诗情画意与人文底蕴跃然眼前。活动现场还设置了民俗体验区和互动打卡点，让嘉宾沉浸式感受厦门的山海风情与闽南文化魅力。

厦门市相关部门详细介绍了文旅产业发展规划、招商引资优惠措施，为泰国企业提供了丰富的合作机遇。在对接环节，厦门与曼谷的文旅企业、机构围绕项目合作、资源互通等议题展开深入交流，共同探讨合作新模式。

此次推介会不仅展现了厦门多元前沿的业态布局和悠闲自然的乡野风情，更凸显了其作为“海上丝绸之路”重要枢纽城市的独特魅力。通过此次活动，厦门与曼谷将进一步推动资源共享与产业联动，为“海上丝绸之路”沿线城市的文旅合作注入新活力，共同书写中泰文旅交流的新篇章。

在泰国曼谷举办的“海上花园·乐动厦门”推介会活动现场。人民网记者 孙广勇摄

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