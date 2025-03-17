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苏丹北达尔富尔州多个村庄遭袭 16名平民死亡

2025年03月17日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社开罗3月16日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队16日发表声明说，苏丹快速支援部队14日和15日袭击该国西部北达尔富尔州首府法希尔周边多个村庄，造成16名平民死亡。

　　声明说，14日和15日，苏丹快速支援部队对法希尔周边37个村庄发动袭击并烧毁房屋，造成16名平民死亡、多人受伤，大量村民被迫流离失所。16日，法希尔北部阿布舒克难民应急中心遭苏丹快速支援部队炮击，无人员伤亡，但造成财产损失。

　　苏丹快速支援部队尚未就此作出回应。

　　为争夺对北达尔富尔州的控制权，2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装，同苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被苏丹快速支援部队控制。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

(责编：崔越、张悦)

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