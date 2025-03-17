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也门胡塞武装称在红海袭击美国航母及随行舰只

2025年03月17日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城3月16日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装16日说，该组织当天在红海对美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰及其随行舰只发动军事打击，以回应美军对胡塞武装目标的大规模空袭。

　　也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天在该组织控制的马西拉电视台发表声明说，美军自15日以来已对也门发动至少47次空袭，袭击了首都萨那及其他7个省份，造成多起平民伤亡事件。作为回应，该组织16日使用18枚弹道导弹和巡航导弹及一架攻击无人机袭击了位于红海的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰及其随行舰只。

　　他还警告说，该组织会“毫不犹豫地”针对红海和阿拉伯海的所有美国军舰发动袭击，并将继续在既定作战区域（红海、阿拉伯海、亚丁湾及曼德海峡）对以色列实施海上封锁，直到加沙地带获得人道主义援助。

　　美国15日对也门胡塞武装采取大规模军事行动。据胡塞武装卫生部门16日消息，美军空袭已造成至少31人死亡、101人受伤。胡塞武装表示将以“进一步升级”的行动予以回应。美国总统国家安全事务助理华尔兹16日在接受美国广播公司电视台采访时说，美军在15日空袭也门的过程中打死了多名胡塞武装领导人。

　　胡塞武装目前控制也门约三分之一领土和七八成人口，并占据萨那和红海重要港口城市荷台达。胡塞武装控制区还涵盖也门约三分之二的红海沿岸，其控制力辐射至在全球航运中具有重要战略地位的曼德海峡。

(责编：崔越、张悦)

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