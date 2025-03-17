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三大全球倡议的时代意义和实践伟力（国际论坛）

郑 韬
2025年03月17日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　三大全球倡议的提出，反映了把握百年变局、应对全球挑战的必然要求，提供了破解世界难题、共创美好未来的时代答案，体现了坚持“两个结合”、推动守正创新的历史主动

　　

　　2021年以来，习近平主席先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对层出不穷的全球挑战贡献中国智慧、中国力量，为变乱交织的世界注入宝贵的稳定性和正能量，具有积极深远的时代意义。

　　三大全球倡议的提出，反映了把握百年变局、应对全球挑战的必然要求。倡议提出的国际背景是，新冠疫情、保护主义拉大发展鸿沟，联合国2030年可持续发展议程落实严重滞后；个别国家以损害别国安全为代价谋求自身绝对安全，引发重大地缘危机；个别国家鼓噪所谓“民主与威权”对立，加剧文明冲突的担忧。与此同时，“全球南方”群体性崛起不可阻挡，和平发展、合作共赢的时代潮流不可阻挡，各国人民要和平、谋发展、求稳定的愿望不可阻挡。

　　三大全球倡议的提出，提供了破解世界难题、共创美好未来的时代答案。中方呼吁各国一道，坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，共同推进全球发展事业；呼吁各国一道，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路；呼吁各国一道，秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，弘扬全人类共同价值，建设美美与共的世界文明百花园。

　　三大全球倡议的提出，体现了坚持“两个结合”、推动守正创新的历史主动。倡议传承中华优秀传统文化天下为公、协和万邦的理想追求，弘扬新中国外交和平共处、求同存异的崇高理念，秉持中国共产党人胸怀天下的国际主义精神，坚守中国作为世界上最大发展中国家的责任担当，牢牢把握人类社会发展进步的历史潮流，深刻回答“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，为完善全球治理提供公共产品，为解决世界难题挑战指明正确方向。

　　三大全球倡议提出以来，已经得到100多个国家和地区国际组织的积极响应和支持。从中国主张到国际共识，从合作理念到共同行动，中国同国际社会一道，谱写了构建人类命运共同体新的精彩篇章。

　　践行全球发展倡议，为推动共同发展注入动能。机制建设上，召开了全球发展高层对话会，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，50多方同中方签署合作文件，联合国成立倡议推进工作组。资源动员上，投入并动员各类发展资金近200亿美元，搭建起30多个合作平台，成立全球发展促进中心。项目落实上，倡议框架下已开展1100多个项目，全球发展项目库已实施600多个项目，已为发展中国家培训6万多名各类人才，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。

　　践行全球安全倡议，为维护和平安宁汇聚力量。中国积极引领全球安全治理，发布《全球安全倡议概念文件》，明确了20个重点合作方向，并提出《全球人工智能治理倡议》。中国积极推动热点问题政治解决，在乌克兰危机、巴以冲突、阿富汗问题上积极劝和促谈，促成沙特和伊朗复交、巴勒斯坦各派别和解，成功斡旋缅甸冲突相关方多轮和谈，提出“非洲之角和平发展构想”。中国积极开展安全领域交流对话，建好用好北京香山论坛、中非和平安全论坛、中东安全论坛等平台。

　　践行全球文明倡议，为文明交流互鉴指引方向。2024年6月，联合国确定每年6月10日为文明对话国际日。2024年11月，习近平主席向首届世界古典学大会致贺信。中国还发起和参与文明古国论坛、亚洲文明对话大会等系列机制，为加强文明对话注入新动力、搭建新平台；举办首届亚洲文化遗产保护联盟大会，与多国合办文物进出境展览，推动文明传承和创新；同东盟、希腊等举办数十个大型文化和旅游年（节），中外人文交流合作迈向新高度。

　　2014年，习近平总书记在中央外事工作会议上首次提出，“中国必须有自己特色的大国外交”，由此开辟了一条中国特色大国外交的新路。沿着这条道路，中国坚持以和平发展超越国强必霸、以合作共赢超越赢者通吃、以文明互鉴超越文明冲突，坚持为人民谋幸福、为民族谋复兴、为人类谋进步、为世界谋大同，在动荡不定的世界上高高举起构建人类命运共同体的光辉旗帜。

　　在习近平主席亲自擘画下，在习近平外交思想科学指导下，新时代中国外交保持大政方针连续性，与时俱进推进理论和实践创新。在2023年12月召开的中央外事工作会议上，习近平总书记指出，对外工作要“围绕推动构建人类命运共同体这条主线”，系统阐明了构建人类命运共同体的科学体系，其中包括“以落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为战略引领”。这一系列重要外交政策理念，已经成为全面推进中国特色大国外交的重要遵循。

　　面对充满挑战的国际形势，中方将以习近平外交思想为指引，坚守人间正道、把握时代潮流，同各方携手落实好三大全球倡议、共同构建人类命运共同体，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　（作者为国际问题观察员）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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