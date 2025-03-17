中国出版机构携4000多种精品图书亮相2025年伦敦书展

本报记者 许立群

一名外国读者在翻阅习近平主席著作。

本报记者 许立群摄

《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会上，该书作者马克·艾尔温·托马斯讲述何克在中国的故事。

本报记者 许立群摄

近日，为期3天的2025年伦敦书展在英国伦敦奥林匹亚展览中心闭幕。本届书展共吸引90多个国家和地区的1000多家出版机构、3万多名出版界人士参加。中国出版机构携4000多种精品图书亮相，中国展区还举办了交流互动和版权合作等亮点纷呈的活动，以书为媒，促进文明互鉴。

聚焦时代，中国发展故事引人入胜

走进奥林匹亚展览中心主展馆，总面积618平方米的中国展区内，红色标识格外醒目。来自中国50多家出版发行单位的图书摆放错落有致，吸引了来自世界各地的出版界专业人士和广大读者驻足翻阅。在中国展区中心位置，摆放着《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷，《摆脱贫困》等著作。

美国青年杰克森驻足良久，并购买了《习近平谈治国理政》第一卷英文版。他对记者说：“中国是伟大的国家，我特别想了解中国为何能在较短时间内取得如此大的成就，研读中国领导人的著作，无疑是我寻找答案的最佳途径。”

本届书展，外文出版社和中国发展出版社带来的《中国发展报告2024》和《全球发展报告2024》，中国社会科学出版社的《走向复兴与繁荣：大国治理现代化》《中国减贫的治理价值研究》《中国经济发展的世界意义》，中国图书进出口（集团）有限公司的《中国奇迹——走向伟大复兴的新时代中国》《中国方案：全球治理与国际合作》等诸多英文版新书，也为各国读者全面客观了解今日中国和当今世界提供了重要媒介。

展区里，具有鲜明中国文化标识的作品吸引了不少读者。中国出版机构以别具匠心的布展和形式多样的活动，生动展示中国传统文化的深厚底蕴与独特魅力。人民美术出版社推出了“中国彩色连环画精品展”，精选的40余幅作品取材于《西游记》和《西厢记》，以宣纸印刷，工笔重彩、栩栩如生。人民美术出版社总编辑高世屹还在讲座中解答了中国连环画的起源演变、艺术技法、与日韩动漫的区别等西方受众感兴趣的问题。书展期间，该出版社的《中国美术全集》（共60卷）被英国剑桥大学收藏。剑桥大学代表认为，这套全集是研究中国古代美术权威且全面的宝贵资料。

共筑桥梁，中英友好合作空间广阔

中英携手纪念世界反法西斯战争胜利80周年，是本届书展的一大亮点。人民出版社、英中了解协会共同举办了《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会；中图公司举办了《里斯本丸沉没》纪录电影放映暨媒体交流会……牢记历史、守护友谊、搭建桥梁、开展合作是两国各界友好人士的共同心声。

中国驻英国大使馆公使衔参赞毕海波表示，2015年，习近平主席对英国进行国事访问期间，讲述了中国舟山渔民营救“里斯本丸”号船英军战俘和英国青年乔治·何克投身中国抗战、牺牲在中国西北的感人故事，作为第二次世界大战的盟友，中英两国人民在战火中结下的情谊是两国关系的宝贵财富，永不褪色。《原上草：乔治·何克的故事》作者马克·艾尔温·托马斯是何克的外甥。他表示，今年是何克诞辰110周年，该书中文版的发布是对何克最好的纪念，体现了中国人民的友好情谊。

书展期间，由浙江文学馆、汤显祖纪念馆、浙江大学中华译学馆共同主办的“情与梦的交响——汤显祖与莎士比亚”主题展，则是中英文化交流的一次浪漫对话。展览以《牡丹亭》英译本与《罗密欧与朱丽叶》中译本为线索，通过图文展板、珍贵手稿、多媒体影像等形式，呈现两位大师对人性的深刻洞察、对爱情的永恒歌颂，旨在通过戏剧经典与翻译艺术的交融，展现东西方文明互鉴的深远意义。

江苏凤凰科学技术出版社在书展上同时发布了《自然而然：曾孝濂自传》和《大自然的恋人》两本新书，还举办了“博物画里的世界：曾孝濂与玛丽安娜·诺斯的跨文化对话”活动，呈现了中英两位博物画家的传奇人生，展示了科学与艺术交融的魅力。英国皇家植物园邱园出版部负责人莉迪亚·怀特表示，两本新书携手亮相，体现了英中双方对自然与人文主题的共同关注。

重塑边界，寻找技术与人文的平衡点

始于1971年的伦敦书展，是全球出版业最重要的盛会之一。本届书展上，全球出版界人士还围绕“定义创意内容的未来”的主题，就生成式人工智能在出版领域的应用边界等前沿话题展开探讨。

企鹅兰登书屋展示了人工智能辅助的文学创作平台，该系统能基于作家草稿自动生成情节发展建议，并匹配历史数据库优化叙事节奏。记者注意到，这种技术与人文的张力，贯穿于本届书展的20余场相关论坛中。纽约大学出版研究中心预测，未来5年，人机协作将制度化，生成式人工智能将被纳入创作伦理框架，形成“人类作者—人工智能编辑—法律顾问”的协同流程，到2028年35%的虚构类作品将有人工智能参与。参与讨论的出版界人士认为，当纸质书遭遇数据流的挑战，出版业正在书写其历史上最具颠覆性的章节。如果技术赋能与人文情怀能够真正找到平衡点，全球出版业或许将迎来又一个黄金时代。

本届书展上，清华大学出版社与加拿大多伦多大学出版社签署了《让数据成为生产力——数据全生命周期管理》英文版授权协议。多伦多大学出版社是北美地区历史最悠久的学术出版社之一，该出版社副社长安东尼娅·波普表示，这部凝聚了产业经验和应用案例的著作，为全球数字化转型提供了宝贵的理论指导与实践借鉴。

伦敦书展前总监、英国励展集团投资组合总监加雷思·拉普利表示，中国出版业在学术出版、印刷解决方案等领域都取得长足进步，对业界产生巨大影响。今年中国参展商数量有所增加，不仅有连续多年参展的公司，还出现不少新的展商。此外，还有多名中国嘉宾首次参与学术峰会，这体现出国际社会对于中国学术出版的浓厚兴趣。

（本报伦敦3月16日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)