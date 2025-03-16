人民网曼谷3月16日电 （记者简承渊）当地时间15日，2025世界闽南语金曲颁奖盛典暨海峡两岸闽南语音乐大奖赛全球启动仪式在泰国曼谷隆重举行。

活动现场。人民网记者 简承渊摄

中泰政要、文化名流、泰国华侨华人、社团组织代表，以及来自中国、马来西亚、印尼、文莱等地的商界和文化艺术界人士，近800位嘉宾齐聚一堂，共同见证启动仪式的举行。

中国驻泰国大使馆公参潘瑾，泰国前总理川·立派，前副总理吉滴叻·纳拉廊，中国侨联兼职副主席、福建省侨联副主席齐志，厦门市政协副主席黄国彬，厦门市文旅局局长黄碧珊等嘉宾共同为赛事揭幕。

当晚，来自世界各地优秀闽南语歌手汇聚泰国曼谷，献唱“中泰之夜”，共庆这一世界级闽南语音乐盛典的开启，共庆中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。

全国政协委员、福建省总商会副会长、世界闽南语金曲颁奖盛典总策划柯希平认为，世界闽南语金曲颁奖盛典暨海峡两岸闽南语音乐大奖赛不仅是全球闽南语音乐盛典，更是闽南文化传承与弘扬的平台。

泰国福建会馆理事长苏承智表示，世界闽南语金曲盛典是海峡两岸文化交流的标志性活动，同时也是展现闽南语音乐文化世界性魅力的重要平台。闽南语音乐不只是音乐，也是众多泰国华侨华人的乡音与乡愁。

活动现场还开展厦门文旅推介活动，邀请泰国及东南亚各国游客“听闽南语金曲，畅游缤纷厦门，感受精彩中国”。在启动仪式上，组委会还启动了“乡村儿童闽南语音乐教室”公益项目。

今年11月，全球各大赛区的优秀歌手将云集厦门，共同献唱“2025世界闽南语金曲盛典”。

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