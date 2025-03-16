人民网里约热内卢3月15日电 （记者陈一鸣）金斯敦消息：近日，由中国港湾工程有限责任公司承建的牙买加蒙特哥贝绕城路项目基层试验段顺利完成摊铺和碾压施工，标志着项目建设取得阶段性进展。

中企承建的牙买加蒙特哥贝绕城路项目基层试验段正在进行摊铺和碾压施工，相关施工工作已于近日顺利完成。中国港湾美洲区域公司供图

据中国港湾美洲区域公司相关负责人介绍，施工方在试验段铺设前精心组织施工工艺，因地制宜制定施工方案。施工过程中，项目部严格遵循设计要求和技术规范，对材料配比、摊铺厚度、平整度及压实度等关键指标进行精准把控，确保每一项指标达到最优状态。项目自有试验室全程参与，采集了大量施工数据，为后续高效施工提供了坚实的技术支撑。

据介绍，此次基层试验段的成功铺设，验证了承建方施工工艺的可行性，标志着蒙特哥贝绕城路项目向高质量建设迈出了坚实一步。

中企承建的牙买加蒙特哥贝绕城路项目基层试验段正在进行摊铺和碾压施工，相关施工工作已于近日顺利完成。中国港湾美洲区域公司供图

蒙特哥贝是牙买加第二大城市和第一大旅游城市。作为牙买加重点基础设施建设项目，蒙特哥贝绕城路项目于2021年11月在牙买加总理府举行签约仪式，2022年7月举行开工仪式。项目包括在蒙特哥贝建造总长27.2公里的绕城高速和市政道路，建成后将极大缓解当地交通压力，改善牙买加西部地区基础设施条件，为当地经济社会发展注入新动能。牙方表示，愿同中方一道，将该项目打造成两国高质量共建“一带一路”精品工程。

(责编：王禹蘅、吴成良)