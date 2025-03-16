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德国公布5000亿欧元基金财政草案　放宽债务限制

2025年03月16日12:42 | 来源：新华网
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新华社柏林3月15日电（记者车云龙）德国15日公布一项涉及数千亿欧元的财政方案草案，提出放宽联邦政府债务上限、设立特别基金，以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等关键领域发展。

草案提出，修订德国《基本法》中的“债务刹车”条款，放宽后的政府债务上限将适用于防务等大规模支出。同时，通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金，用于交通、电网等基础设施建设。

根据草案，特别基金将被认定为额外债务，不计入现行债务上限，并将在《基本法》中予以明确。其中，1000亿欧元将注入现有的气候与转型基金，用于支持能源转型和气候保护。草案还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。

这项财政方案由德国联盟党与社会民主党在联合组阁谈判中提出，并于14日与绿党达成妥协协议。德国联邦议院预算委员会定于16日讨论相关内容，并于18日提交联邦议院表决。草案需获得三分之二多数票支持方可通过。

“债务刹车”是德国政府为防范债务过快增长而制定的一项财政规定，于2009年写入《基本法》。该规定要求联邦政府每年结构性新增债务不得超过GDP的0.35%。

(责编：王禹蘅、崔越)

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