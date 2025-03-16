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风暴侵袭美国多地 至少31人丧生

2025年03月16日12:41 | 来源：新华网
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新华社休斯敦3月15日电（记者徐剑梅）龙卷风、沙尘暴等恶劣天气持续袭击美国中部和南部多地。截至15日傍晚，风暴造成至少31人死亡。死亡人数可能继续攀升。密西西比、佐治亚等多州已进入紧急状态。

美国国家气象局15日晚说，两天来，已接到8个州40多场龙卷风的报告。15日夜至16日，美国南部和东南部数州仍将面临龙卷风、大冰雹等威胁。此次大规模风暴造成的极端天气影响了美国超过1亿人口居住的地区。

美国媒体报道，密苏里州死亡人数升至12人。密苏里州州长办公室15日说，袭击该州的龙卷风可能多达19场，还引发林火，造成大面积财产损失。密西西比州警方说，该州15日至少3人在龙卷风袭击中死亡，其中包括1名未成年人。

另据美国媒体报道，在阿肯色州，深夜暴风雨造成3人死亡、近30人受伤。在堪萨斯州和得克萨斯州，大面积沙尘暴分别导致数十辆车连环相撞，共造成11人死亡。

风暴天气还在美国多个州引发约150起山火，多个城镇发布强制疏散令。俄克拉何马州州长凯文·斯蒂特15日在记者会上说，该州近300栋房屋被山火损毁。

(责编：王禹蘅、崔越)

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