新华社悉尼3月16日电 澳大利亚研究团队日前在英国《自然-通讯》杂志上撰文称，他们发现了世界上已知最古老的陨石撞击坑，这一发现可能会改变对生命起源和地球形成方式的认知。

来自澳大利亚科廷大学和西澳大利亚地质调查局的研究团队研究了位于西澳大利亚皮尔巴拉地区一处岩层，发现了35亿年前一次重大陨石撞击的证据。此前，已发现的地球最古老的陨石撞击坑只有22亿年的历史。研究团队认为这一新发现对过往有关地球远古历史的认知提出了重大挑战。

研究人员通过一种称为“震裂锥”的特殊岩石结构发现了这一陨石坑，这种岩石结构仅在陨石撞击产生的极端高压下形成。该震裂锥位于皮尔巴拉地区马布尔巴小镇以西约40公里处，形成原因是一颗陨石以超过36000公里/小时的速度撞击该地区。

研究人员表示，此次发现提供了地球被陨石撞击历史的重要一环，未来可能会发现更多古老的陨石撞击坑。这一发现还揭示了陨石撞击对地球早期环境的影响。研究人员说，寻找更多古老的陨石撞击坑，可能会帮助理解生命的起源，因为陨石撞击坑创造了适合微生物生存的环境，例如热水池等。

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