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“春天里的中国”全球对话会在阿斯塔纳举行

2025年03月16日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳3月15日电 （记者李强）3月14日，由中国中央广播电视总台主办、中国驻哈萨克斯坦大使馆和阿斯塔纳国际大学协办的“春天里的中国：中国机遇 世界共享”全球对话会哈萨克斯坦专场在阿斯塔纳举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞。中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖、阿斯塔纳国际大学校长伊尔萨利耶夫、哈萨克斯坦议会下院议员阿比利出席活动并致辞。

慎海雄表示，中国开放的大门只会越开越大。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。在全球性挑战面前，没有任何一个国家能单枪匹马解决问题。与其“封闭运行”，不如“开源共享”；与其“脱钩断链”，不如“合作共赢”。

慎海雄说，中央广播电视总台愿发挥国际一流的融合传播和科技创新优势，与全球朋友共享中国式现代化发展机遇。我们将秉持“同球共济”精神，搭建起新闻报道、信息交流、资源共享的媒体平台，向世界分享中国经验、中国智慧，发现更多“深耕中国”的机遇，让中国式现代化成果更好惠及全球。我们将与全球朋友共享新时代中国新科技创新机遇，共享中外文化交流互鉴机遇，为推动世界共同繁荣、构建人类命运共同体贡献力量，共创人类更加美好的未来。

韩春霖表示，2024年中国GDP同比增长5%，是全球经济增长的最大动力源。中国式现代化是一条符合中国国情的正确道路，也是14亿多中国人民迈向共同富裕的历史新征程。中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的路径，为人类实现现代化提供了新的选择。中国进一步全面深化改革、扩大高水平开放，不断践行人类命运共同体理念，倡导落实三大全球倡议，持续为世界各国发展注入新动能，带来新的历史性机遇。

伊尔萨利耶夫表示，去年阿斯塔纳国际大学与北京语言大学的重要合作项目——北京语言大学哈萨克斯坦分校正式揭牌。得益于与中国高校和学术机构的合作，阿斯塔纳国际大学能为学生提供更多的实习和跨文化交流机会。哈中两国在教育和学术研究领域的紧密合作，必将进一步促进哈中文化交流和民心相通。

阿比利祝贺中国全国两会胜利召开，他表示这是中国人民政治生活中一件大事，会议上总结了中国过去一年在各领域取得的成就，并规划了2025年发展计划。近年来，哈中两国战略合作不断深入，战略互信达到了前所未有的高度，相信双方将在平等、互惠、互利的基础上继续深化合作，推动两国在各领域实现进一步发展。

活动期间，与会嘉宾结合中国全国两会成功召开，围绕共建“一带一路”倡议、“高科技赋能中哈合作”“中哈人文交流合作”等话题进行了深入交流和探讨。中国中央广播电视总台亚欧总站与北京语言大学哈萨克斯坦分校、新亚欧陆海联运通道研究院哈萨克斯坦分院宣布将在人才培养、联合调研等方面进一步深化合作。中央广播电视总台精品节目《领航》哈萨克语版、纪录片《澎湃中国》《绘制十年》在现场进行展映。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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