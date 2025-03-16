2025年3月12日至13日，驻尼日利亚大使于敦海在《先锋报》《太阳报》《人民报》等尼主流媒体发表题为《“关税战”没有赢家》的署名文章。全文如下：

近段时间，“关税”一下子成了时髦词汇，频繁见诸媒体报端。美国新一届政府似乎感觉全世界都占了美国的便宜，不惜与全世界为敌发起“关税战”，宣布或威胁对中国、墨西哥、加拿大、欧盟等加征不同程度的关税，并对所有国家加征对等关税。国际社会感到愕然。

中共中央政治局委员、外交部长王毅3月7日在中国全国两会记者会对此应询表示，“行有不得，反求诸己”。美国应该复盘一下，自己从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？贸易逆差是扩大了，还是缩小了？制造业的竞争力是上升了，还是下降了？通胀是好转了，还是恶化了？民众的生活是变好了，还是变糟了？

这些问题的答案显而易见。根据国际贸易学原理，若被征税商品难以替代，关税成本将主要由进口国企业和消费者承担。数据显示，2018年美国政府对华加征关税后，美国进口商和零售商承担了90%以上的新增成本，并通过涨价转嫁给消费者，直接推高美国通胀水平。洗衣机、钢铁等商品价格因关税上涨了9%至12%，美国拖拉机制造商约翰迪尔公司因原材料成本上升被迫提价，进一步削弱了产品竞争力。2024年美国政府将中国电动车关税提高至100%，看似“保护本土产业”，实则剥夺了美国消费者购买高性价比产品的权利，并可能推高通胀率2至3个百分点。

历史和现实反复印证，“关税战”没有赢家，坚持多边贸易体制才是人间正道。单边加征关税的做法是典型的霸凌主义，其结果自然是损人不利己。除去上述带给自身的种种不利外，无端加征关税将大幅增加被征税国的出口压力，冲击其产业链布局，给其经济增长造成长期负面影响。对全球经济而言，“关税战”更是扰乱全球市场竞争秩序，加剧全球贸易紧张局势。在全球化深入发展的今天，各国经济你中有我、我中有你，早已形成紧密相连的命运共同体。各国唯有坚持合作共赢，才能实现可持续发展。而这离不开以世贸组织为核心、以规则为基础的全球多边贸易体系。

去年中非合作论坛北京峰会期间，中国国家主席习近平郑重宣布，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。中国将继续坚定维护多边自由贸易体制，坚决反对贸易保护主义，与包括尼日利亚在内的国际社会共同营造开放、包容、非歧视的国际合作环境，推进普惠包容的经济全球化，携手推动构建人类命运共同体。

（稿件来源：中尼梦之桥微信公众号）

(责编：王禹蘅、崔越)