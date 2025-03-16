打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻尼日利亚大使于敦海在尼媒体发表署名文章《“关税战”没有赢家》

2025年03月16日09:02 | 来源：中尼梦之桥
小字号

2025年3月12日至13日，驻尼日利亚大使于敦海在《先锋报》《太阳报》《人民报》等尼主流媒体发表题为《“关税战”没有赢家》的署名文章。全文如下：

近段时间，“关税”一下子成了时髦词汇，频繁见诸媒体报端。美国新一届政府似乎感觉全世界都占了美国的便宜，不惜与全世界为敌发起“关税战”，宣布或威胁对中国、墨西哥、加拿大、欧盟等加征不同程度的关税，并对所有国家加征对等关税。国际社会感到愕然。

中共中央政治局委员、外交部长王毅3月7日在中国全国两会记者会对此应询表示，“行有不得，反求诸己”。美国应该复盘一下，自己从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？贸易逆差是扩大了，还是缩小了？制造业的竞争力是上升了，还是下降了？通胀是好转了，还是恶化了？民众的生活是变好了，还是变糟了？

这些问题的答案显而易见。根据国际贸易学原理，若被征税商品难以替代，关税成本将主要由进口国企业和消费者承担。数据显示，2018年美国政府对华加征关税后，美国进口商和零售商承担了90%以上的新增成本，并通过涨价转嫁给消费者，直接推高美国通胀水平。洗衣机、钢铁等商品价格因关税上涨了9%至12%，美国拖拉机制造商约翰迪尔公司因原材料成本上升被迫提价，进一步削弱了产品竞争力。2024年美国政府将中国电动车关税提高至100%，看似“保护本土产业”，实则剥夺了美国消费者购买高性价比产品的权利，并可能推高通胀率2至3个百分点。

历史和现实反复印证，“关税战”没有赢家，坚持多边贸易体制才是人间正道。单边加征关税的做法是典型的霸凌主义，其结果自然是损人不利己。除去上述带给自身的种种不利外，无端加征关税将大幅增加被征税国的出口压力，冲击其产业链布局，给其经济增长造成长期负面影响。对全球经济而言，“关税战”更是扰乱全球市场竞争秩序，加剧全球贸易紧张局势。在全球化深入发展的今天，各国经济你中有我、我中有你，早已形成紧密相连的命运共同体。各国唯有坚持合作共赢，才能实现可持续发展。而这离不开以世贸组织为核心、以规则为基础的全球多边贸易体系。

去年中非合作论坛北京峰会期间，中国国家主席习近平郑重宣布，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。中国将继续坚定维护多边自由贸易体制，坚决反对贸易保护主义，与包括尼日利亚在内的国际社会共同营造开放、包容、非歧视的国际合作环境，推进普惠包容的经济全球化，携手推动构建人类命运共同体。

（稿件来源：中尼梦之桥微信公众号）

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部