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马克龙：法国愿在俄乌停火后就向乌提供安全保障与俄对话

2025年03月16日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎3月15日电（记者乔本孝）法国总统马克龙在法国媒体15日晚发表的访谈中表示，如果俄罗斯和乌克兰实现停火，法国愿就向乌克兰提供安全保障的相关安排与俄罗斯对话，包括与俄总统普京进行“直接交流”。

　　马克龙在访谈中表示，美乌沙特会谈就临时停火达成共识是“一项重要进展”，如今“压力在俄罗斯一边”。如果俄罗斯被认为没有参与和平进程的诚意，美国总统特朗普预计将加大对俄制裁和施压。

　　马克龙说，包括一些非欧洲国家在内，已有“多国”表示愿意参与法英两国提出的“志愿者联盟”，在未来停火后为乌克兰提供安全保障，预计每个参与国将派出数千名士兵。

　　马克龙还在访谈中表示反对没收俄罗斯被冻结资产，认为这“违背国际规则”。

　　英国首相斯塔默2日表示，英法两国将领导一个“志愿者联盟”，为乌克兰提供安全保障，并制订结束与俄罗斯战争的计划。

　　美国和乌克兰代表团11日在沙特城市吉达举行会谈。在会后发表的联合声明中，乌克兰表示愿意接受美国提议，立即实施为期30天的临时停火。

(责编：王禹蘅、崔越)

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