打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

南非驻美大使被要求72小时内离开美国

2025年03月16日08:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社约翰内斯堡3月15日电（记者白舸）南非国际关系与合作部发言人菲里15日说，南非驻美国大使易卜拉欣·拉苏尔已被要求在72小时内离开美国。

　　菲里当天对南非媒体说，根据南非驻美使馆14日晚发回的通知，拉苏尔遭美方驱逐并将在72小时内回国。南非政府正在安排拉苏尔回国事宜，将在拉苏尔回国汇报情况并进行评估后采取下一步措施。

　　拉苏尔14日在南非智库举办的外交政策研讨会上表示，美国总统特朗普正在引领全球白人至上主义运动。美国国务卿鲁比奥随后在社交媒体上发文称其“煽动种族情绪”，指责他“憎恨美国”，并称其为“不受欢迎的人”。南非总统府15日上午就拉苏尔被驱逐一事发表声明，称这一事件“令人遗憾”，呼吁相关方在处理此事时保持外交礼仪。

　　媒体认为，这一事件标志着南非与美国关系进一步恶化。今年2月，特朗普炮轰南非颁布的新版《征用法案》，指责南非政府“没收土地”构成对南非白人的“种族歧视”，并发布行政令宣布切断对南非援助。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部