打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

斯塔默称西方愿继续向乌克兰提供军事支持

2025年03月16日08:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦3月15日电（记者章博宁 郑博非）英国首相斯塔默15日在伦敦表示，如果乌克兰与俄罗斯未达成和平协议，欧洲国家及其西方盟友将加大对乌克兰的军事支持力度，并将向俄罗斯施压。

　　当天，在斯塔默主持下，英国、法国、乌克兰、加拿大以及欧盟委员会、北约等20多个国家和地区组织领导人召开视频会议。

　　英国方面暂未公开与会各方的会议发言。斯塔默在会后举行的新闻发布会上强调，如果乌克兰与俄罗斯未达成和平协议，各方同意继续向乌克兰提供军事支持，加强乌克兰防御能力，以阻止任何未来可能的安全威胁。此外，各方将安排军事人员20日在英国召开会议，就如何为乌克兰未来安全提供军事支持制订可行计划。

　　他同时说，各方对乌克兰愿接受美国提出的为期30天临时停火建议表示欢迎。他说：“我们同意继续加大对俄罗斯施加压力，促使俄罗斯坐到谈判桌前。”如果俄乌达成和平协议，各方将做好向乌派遣人员的准备，“帮助乌克兰确保其领土、领海、领空的安全”。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部