新华社伦敦3月15日电（记者章博宁 郑博非）英国首相斯塔默15日在伦敦表示，如果乌克兰与俄罗斯未达成和平协议，欧洲国家及其西方盟友将加大对乌克兰的军事支持力度，并将向俄罗斯施压。

当天，在斯塔默主持下，英国、法国、乌克兰、加拿大以及欧盟委员会、北约等20多个国家和地区组织领导人召开视频会议。

英国方面暂未公开与会各方的会议发言。斯塔默在会后举行的新闻发布会上强调，如果乌克兰与俄罗斯未达成和平协议，各方同意继续向乌克兰提供军事支持，加强乌克兰防御能力，以阻止任何未来可能的安全威胁。此外，各方将安排军事人员20日在英国召开会议，就如何为乌克兰未来安全提供军事支持制订可行计划。

他同时说，各方对乌克兰愿接受美国提出的为期30天临时停火建议表示欢迎。他说：“我们同意继续加大对俄罗斯施加压力，促使俄罗斯坐到谈判桌前。”如果俄乌达成和平协议，各方将做好向乌派遣人员的准备，“帮助乌克兰确保其领土、领海、领空的安全”。

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