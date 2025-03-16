新华社温得和克3月15日电 纳米比亚副总理兼工程与运输部长约翰·穆托尔瓦14日表示，中国企业承建的约翰·穆托尔瓦路项目为当地社区创造就业机会，帮助当地中小企业成长，有效改善了当地民众的整体生活质量。

由中国河南国际合作集团有限公司（河南国际）纳米比亚公司在纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市承建的约翰·穆托尔瓦路项目当天举行通车仪式。这条道路以穆托尔瓦的名字命名，穆托尔瓦本人及纳米比亚各级政府官员、中国驻纳大使馆代表和当地民众等200余人参加了仪式。

纳米比亚道路管理局地区工程主管肯尼迪·奇古米拉对中国承建方的施工效率和标准赞不绝口。他说，作为负责建设和维护纳米比亚道路的政府机构，道路管理局十分关注道路项目的施工质量、工期和标准，中国企业总是能在规定时间内高质量完成任务。

中国驻纳米比亚大使馆经商参赞尉进明表示，这条道路的顺利完工和成功移交，将有效造福当地人民，便利民众出行，为中纳双方合作再添新成果。他说，中方将一如既往加强两国在各领域的合作，推动中纳双边关系不断向前发展。

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