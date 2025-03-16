新华社巴黎3月15日电（记者李文昕）针对美国总统特朗普威胁对欧盟酒类产品征收200%关税的言论，法国经济与财政部长埃里克·隆巴尔14日表示，美欧间的贸易争端“将进入升级阶段”。

隆巴尔当天在法国电视2台表示，特朗普此举“并不令人意外”。“特朗普是一位谈判者，其谈判方式首先就是提高关税。”

他说：“这是一场愚蠢的战争，但如果我们想与他谈判，就必须势均力敌，我们也将提高关税。欧盟有权这么做。之后我们应该与美方进行谈判以缓和局势、降低关税。”

隆巴尔说，美欧之间的贸易争端“将进入升级阶段”。缓和局势对美欧双方都有必要，“美国这样做是在伤害自己”。

另据法国新闻台报道，法国央行法兰西银行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛14日表示，针对特朗普征收的关税，欧盟有手段进行“报复”，但应希望事态停止升级。

德加洛将当前经济形势描述为“有好的，也有特别坏的（因素）”，认为特朗普的政策就是“特别坏”的因素，特别是关税政策。

德加洛说，美国正在发生的事情首先对美国经济来说是个坏消息，因为“经济就是共同创造繁荣；我们交流人才、思想、产品和创新”。“虽然美国经济在今年年初表现较好，但一些人下调了美国经济增长预期，并开始谈论美国经济的衰退风险，因此这是一项失败的政策。”

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