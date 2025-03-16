新华社伦敦3月14日电（记者章博宁 郭爽）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）14日在英国和爱尔兰开始点映，在欧洲影院迎来首批观众。

拥有英国最大IMAX银幕的伦敦BFI IMAX影院14日中午开启欧洲首场《哪吒2》放映。影片结束后，观众席爆发出热烈掌声与惊叹。

第一次观看中国动画的英国观众谢丽尔·芬尼根告诉记者，电影的故事情节深深触动了她，“看到最后，我的心都提到了嗓子眼”。

芬尼根说，《哪吒2》的视效技术、音乐制作和诙谐幽默都让她“倍感震撼”，不论是宏大场景还是人物的细微表情都令人印象深刻。她说，自己将补看《哪吒1》，还会“二刷”《哪吒2》。

不少在英中国留学生当天到场观看，还有影迷打扮成电影主角的形象沉浸式观影。他们表示，经过漫长的等待和期盼，终于在英国看到《哪吒2》，心情极为激动。他们为中国动画电影的进步感到骄傲。

欧洲发行商圣三一亚洲电影公司表示，该公司从光线传媒获得《哪吒2》在英国、爱尔兰、德国等欧洲30多个国家的院线发行权。本轮点映后，该影片将于21日在英国和爱尔兰以原版中文配英语字幕的方式正式公映，预计将覆盖100个城市、超过250家影院。

圣三一亚洲电影公司执行总监锡德里克·贝雷尔告诉记者，外国观众对哪吒这一角色，尤其是他的生活背景、面临的挑战和成长历程充满好奇。他说，《哪吒2》既是一部现代作品，又承载了中国悠久的传统与文化，英国各大影院对该片上映表现出极大兴趣，影片预售成绩远超预期，有望成为英国史上票房最高的中国电影。

数据显示，《哪吒2》累计票房（含预售及海外票房）已超20亿美元。

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