新华社约翰内斯堡3月15日电（记者白舸）南非国际关系与合作部发言人菲里15日说，南非驻美国大使易卜拉欣·拉苏尔已被要求在72小时内离开美国。

菲里当天对南非媒体说，根据南非驻美使馆14日晚发回的通知，拉苏尔遭美方驱逐并将在72小时内回国。南非政府正在安排拉苏尔回国事宜，将在拉苏尔回国汇报情况并进行评估后采取下一步措施。

拉苏尔14日在南非智库举办的外交政策研讨会上表示，美国总统特朗普正在引领全球白人至上主义运动。美国国务卿鲁比奥随后在社交媒体上发文称其“煽动种族情绪”，指责他“憎恨美国”，并称其为“不受欢迎的人”。南非总统府15日上午就拉苏尔被驱逐一事发表声明，称这一事件“令人遗憾”，呼吁相关方在处理此事时保持外交礼仪。

媒体认为，这一事件标志着南非与美国关系进一步恶化。今年2月，特朗普炮轰南非颁布的新版《征用法案》，指责南非政府“没收土地”构成对南非白人的“种族歧视”，并发布行政令宣布切断对南非援助。

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