新华社华盛顿3月15日电 美国总统特朗普15日宣布，他已下令对也门胡塞武装采取“果断而有力的军事行动”。也门胡塞武装说，也门首都萨那15日晚遭到5次空袭，造成至少9人死亡、9人受伤。

特朗普当天在社交媒体上发文说，美军正在对胡塞武装领导人、军事基地以及防空系统等进行攻击。他称胡塞武装为“恐怖分子”，过去一年多来经常在红海地区对美国及其盟国船舰、飞机和无人机发动攻击，并表示要用“压倒性的致命武力”打击胡塞武装，同时警告伊朗必须立即停止对胡塞武装的支持。

据美国媒体报道，美军当天已从空中和海上对也门发动大规模军事行动，重点打击胡塞武装的雷达、防空、导弹和无人机系统，目的是要打通红海航道。美国官员表示，军事行动将持续数天，这将是特朗普第二个任期开始后最重要的军事行动，也是为了向伊朗发出警告信号。

另据也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，萨那当晚共遭到5次空袭，遭空袭的包括一所大学和胡塞武装的一处军事基地，导致至少9人死亡，另有9人受伤。萨那当地居民告诉新华社记者，美军当天对萨那空袭的目标包括胡塞武装一处军事基地的弹药库和武器库。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚11日在马西拉电视台发布视频讲话，宣布即刻起恢复禁止所有以色列船只在红海、阿拉伯海、曼德海峡和亚丁湾等指定区域内通行的禁令，将对违反通行禁令的以色列船只进行军事打击。

今年1月，特朗普签署行政令，将也门胡塞武装重新认定为“外国恐怖组织”。该行政令推翻了前任总统拜登4年前将胡塞武装从“外国恐怖组织”名单中移除的行政令。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域相关目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。2024年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。

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