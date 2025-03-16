3月14日，伊朗核问题中俄伊北京会晤成功举行，三方就伊朗核问题深入交换意见并发表联合声明，重申基于相互尊重的政治外交接触和对话是唯一有效、可行的选项。在伊朗核问题局势严峻之际，北京会晤是中国、俄罗斯、伊朗为推动伊朗核问题政治解决的有益尝试，为各方加强沟通对话、凝聚政治共识搭建了平台，为早日恢复伊朗核问题对话谈判积累了有利条件。

伊朗核问题再次走到关键十字路口，为和平争取时间的紧迫性日益上升。各方应通过政治外交手段解决争端，致力于消除造成当前局势的根源，摒弃制裁施压、武力威胁。中俄伊三方发表联合声明，呼吁有关方避免采取升级局势的行动，共同为外交努力创造有利氛围和条件。三方还重申《不扩散核武器条约》的重要性，中俄欢迎伊朗重申其核计划的和平性质，不寻求发展核武器，支持伊朗与国际原子能机构继续合作，强调要尊重伊朗和平利用核能的权利等。

伊朗核问题很复杂，但解题的思路很明确。只有恢复全面协议的完整、有效执行，才能从根本上解决伊朗核问题。2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。全面协议随后得到联合国安理会第2231号决议的核可。伊朗核问题全面协议是通过对话谈判妥处敏感问题的重要成果，是践行多边主义理念的成功实践，为维护地区稳定大局，维护国际核不扩散体系发挥了独特和重要作用。此次北京会晤，中俄伊三方再次强调联合国安理会第2231号决议及其时间框架的重要性。日前，有关方面表达了希望谈判的意愿，但任何努力都应以全面协议框架为基础，维护既往谈判取得的共识，平衡解决各方正当合理关切，坚持恢复全面协议的前景。

当前，中东问题持续发酵，地区安全形势严重恶化，热点问题一波未平一波又起，妥善处理伊朗核问题对维护国际防扩散体系及中东地区和平稳定至关重要。面对地区局势持续动荡，各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建各方普遍接受的中东安全架构，为实现持久和平、共同安全创造条件。各方应为缓和地区局势发挥建设性作用，避免将伊朗核问题同其他问题挂钩，否则只会加剧矛盾和对抗，导致伊朗核问题更加复杂化，制造新的紧张甚至危机。

作为联合国安理会常任理事国和伊朗核问题全面协议参与方，中国一贯主张通过政治外交途径妥善解决伊朗核问题，维护国际核不扩散机制，促进中东地区和平与稳定。此次北京会晤，中方提出五点主张：坚持通过政治外交手段和平解决争端，反对诉诸武力和非法制裁；坚持权责平衡，统筹核不扩散与和平利用核能目标；坚持以伊朗核问题全面协议框架为基础达成新共识；坚持对话促合作，反对强推联合国安理会介入；坚持分步对等原则，协商一致寻求共识。中方主张为新形势下妥善解决伊朗核问题发挥了建设性作用，展现了中国负责任的大国担当。

中俄伊北京会晤是朝着正确方向迈出的重要一步。伊朗核问题的历史和现实反复表明，制裁施压、武力威胁没有出路，对话协商才是正确解决之道。中方将与各方保持沟通协调，积极劝和促谈，努力推动达成公正、平衡、可持续的伊朗核问题解决方案，维护国际核不扩散机制，促进国际和地区和平与稳定。

《 人民日报 》（ 2025年03月16日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)