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中巴喀喇昆仑公路上，流传着老一代人的故事，也流淌着新一代人的生活——

友谊的见证  发展的机遇（共建“一带一路”·第一现场）

本报记者  程是颉
2025年03月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　货运卡车行驶在喀喇昆仑公路上。
　　纳迪姆·纳西姆摄

　　雪住天晴，巍峨的喀喇昆仑山脉白雪皑皑。

　　扫雪车队缓缓前行，一条蜿蜒的公路在车队身后逐渐清晰起来。这是中国与巴基斯坦之间陆路连通的唯一通道——喀喇昆仑公路。

　　近年来，随着中巴经济走廊建设深入推进，喀喇昆仑公路上的货运车队越来越多。为进一步提升公路通行能力，从2024年冬季开始，喀喇昆仑公路取消了此前从12月1日至次年4月1日的封闭期，实现了全年通行。

　　“中国建设者们完成了不可能完成的任务”

　　汽车行驶在喀喇昆仑公路上，一侧是近乎垂直的山壁，一侧则是水流湍急的深谷。“喀喇昆仑公路是一项了不起的工程，中国建设者们完成了不可能完成的任务。”作为喀喇昆仑公路雷科特桥—红其拉甫口岸路段养护和救助工作的负责人，库拉姆·阿巴斯深知中国建设者们的艰辛与不易。

　　喀喇昆仑公路的路线规划基础是古丝绸之路通往南亚的路线之一。那是一条在山间蜿蜒的险峻骡马道，最窄处仅能容一人通行。上世纪60年代，为打通中巴间唯一的陆上通道，两国决定共同修建一条跨境公路，翻越险峻的喀喇昆仑山脉，实现从中国喀什到巴基斯坦伊斯兰堡的汽车通行。道路沿线，11座海拔超过7000米的高山耸立，氧气稀薄，雪崩、山体滑坡、泥石流等灾害时有发生。公路经过位于中巴边境的红其拉甫口岸，海拔4700多米，是世界上海拔最高的口岸。

　　“修建这样的公路，不仅仅需要出色的工程技术能力，更需要勇气和信念。”阿巴斯说，“中国建设者们付出了辛勤汗水，甚至是鲜血与生命。”

　　位于巴基斯坦北部的吉尔吉特市，喀喇昆仑公路穿城而过。公路旁，苍松翠柏环拥一座中国烈士陵园。1968年至1979年，中方共派出工程技术人员2.2万人次修建喀喇昆仑公路，有130人献出了生命，其中88人安葬在这里。71岁的阿里·艾哈迈德是烈士陵园的守墓人，他曾和中国建设者们并肩修路，40多年来一直守护着这座陵园。“中国人用生命为我们修建了这条路，我们将永远铭记。”艾哈迈德说。

　　2010年10月，喀喇昆仑公路沿线的洪扎山谷发生大规模滑坡，滑坡形成的堰塞湖将公路部分路段淹没，给两国人员和货物往来带来极大不便。“公路的中断让我们更深切地感受到，这条路对我们有多么重要。”艾哈迈德回忆说，当时生活物资的运输成本大幅提高，许多人的生计也受到了影响。

　　令当地民众欣喜的是，中国建设者们很快就抢修了部分垮塌路段，并规划公路改线，建造了5条总长7公里的隧道，避开山体滑坡和落石高发区域，进一步缩短道路通行时间，大幅提高了通行安全。

　　“冬季开放为巴中贸易带来了新的商机”

　　2024年12月1日起，喀喇昆仑公路实现常年开放。在两国口岸工作人员的共同努力下，原本冬季封闭的道路实现持续运营，有力促进中巴双边贸易稳定繁荣发展。

　　“喀喇昆仑公路冬季开放为巴中贸易带来了新的商机。”货车司机塔耶布·汗说，得益于公路持续运营，冷藏运输成本显著降低，货物从巴基斯坦南部城市卡拉奇运到中国喀什只需要8天时间，综合考虑货品价值、时长和运输成本，陆路运输比海运或空运更有优势。他经常驾驶着搭载冷藏货柜的卡车，从卡拉奇出发一路北上，通过喀喇昆仑公路，将冷冻海产品运抵喀什。

　　“喀喇昆仑公路旅行”近来成为社交媒体热门话题。阿兹迈特·马利克来自巴基斯坦东部的拉合尔，去年秋天，他和家人第一次驾车沿喀喇昆仑公路一路北上，到巴基斯坦北部旅行。“在口岸，我们和对面的中国朋友们挥手致意。”马利克在社交媒体晒出在口岸拍摄的视频，获得许多点赞留言。随着各地游客慕名而来，公路沿线的村镇迎来发展机遇，民宿、餐厅、工艺品商店等渐渐多了起来。在小镇苏斯特，一家原本为卡车司机准备便餐的小店因为提供炒面和蒸饺等“中式快餐”火了起来，吸引游客们纷纷来这里“打卡”，体验“中国味道”。

　　据中国红其拉甫出入境边防检查站统计，2024年从检查站出入境人员突破6万人次，创历史新高，其中外国人超2.56万人次，来自51个国家和地区。来自瑞士的游客塔马斯说：“为了体验世界海拔最高口岸，我们特意选择从红其拉甫进入中国。”韩国游客文性周计划从红其拉甫入境中国后，先去喀什古城，然后向西去中亚地区旅行。

　　“为我们带来了新的生活和希望”

　　在吉尔吉特市居民马基隆的家，挂历上用记号笔标注着中国传统节日。他告诉记者：“每逢中国传统节日，我都有一件重要的事要做。”

　　1977年，马基隆的母亲因腹部肿瘤病重，但吉尔吉特缺乏手术条件。情急之下，马基隆决定向在此修筑喀喇昆仑公路的中国朋友求助。在中国工程技术团队中，有10多名随队医疗人员。他们为团队提供医疗保障，也经常为当地民众义诊。了解到马基隆母亲的情况，中方医疗人员立即进行会诊、手术，挽救了她的生命。“自那时起，中国医生们就成了我们的‘家人’。”马基隆说。

　　中方医疗人员回国后，马基隆与中国“家人”的联系从以前的拨打长途电话变为如今通过网络视频聊天。特别是逢年过节，马基隆总会给中国“家人”送上祝福。清明节前后，马基隆也会带上中国“家人”的嘱托，前往吉尔吉特中国烈士陵园送上鲜花，向烈士们致敬。“和我有相似故事的人还有很多，中国建设者们拯救了许多人的生命。”马基隆说，这些故事在当地居民中不断流传，承载着两国人民的深情厚谊。

　　“中国建设者们救了我母亲，他们留下的喀喇昆仑公路，为我们带来了新的生活和希望。”马基隆动情地说。马基隆的孩子会说流利的中文，目前从事中巴跨境贸易和运输工作。

　　喀喇昆仑公路上，流传着老一代人的故事，也流淌着新一代人的生活。如今，中巴两国经贸往来越来越密切，带动喀喇昆仑公路沿线城市不断发展。这条承载着中巴两国人民美好记忆和愿景的通衢，正不断书写着发展与繁荣的动人故事。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月16日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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