人民网约翰内斯堡3月14日电 （记者邹松）上海杉达学院南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂（以下简称“中国文化中心孔子课堂”）与无锡市匡园双语学校（以下简称“匡园”）日前联合举办以“丝路传韵·文明互鉴”为主题的中非青少年线上文化交流活动。中国驻南非大使馆教育处赵勇、中国驻南非大使馆文化处宋锦波、中国文化中心孔子课堂外方院长陆志雷博士、沃特卢夫小学校长蒙亚尔等嘉宾以及中南两国85名师生共同参与此次活动。

活动伊始，中国无锡市侨联主席李涛向南非青少年朋友、教育工作者、孔子课堂的师生代表们致以诚挚问候和热烈欢迎。他寄语参加此次活动的青少年朋友以此次云端相聚为起点，用惠山泥人般的细腻感知文化，用非洲鼓点般的热情拥抱差异，让无锡的江南烟雨与南非的灿烂阳光共同滋养友谊的种子。随后，陆志雷立足于中南文化交流合作和汉语语言学习，鼓励中南青少年积极参与交流，共同探索不同文化的魅力。匡园初中部校长钟演也代表校方表达了对本次活动的高度重视与美好期许。

无锡侨联主席李涛发言。南非中国文化中心孔子课堂供图

中国文化中心孔子课堂外方院长陆志雷博士发言。南非中国文化中心孔子课堂供图

匡园初步部校长钟演发言。南非中国文化中心孔子课堂供图

“你好！很高兴认识你！”“你好吗？”“Sanibonani!”“kunjiani？”“O shaip, mfanaka！”在南非学生率先用他们掌握的中文向对方问好时，中国的中少年们也用他们事先学习的南非民族语言向他们问好。语言成为中南学生拉近彼此的纽带。来自匡园的同学们带来了城市介绍《无锡景》，他们用精美的图片和视频，向南非的朋友们展示无锡的独特魅力。随后，南非的同学们热情洋溢地向中国朋友们介绍了南非的地理风貌、历史文化、风土人情、语言特色等。现场，中国的青少年们还展示了阳山水蜜桃；南非的学生还就非洲大地的“五大兽”。

匡园学生介绍无锡景。南非中国文化中心孔子课堂供图

南非学生介绍南非。南非中国文化中心孔子课堂供图

南非学生现场提问。南非中国文化中心孔子课堂供图

活动中，中南学生还进行了民族音乐上的展示与交流。匡园同学们现场演绎了一首民乐合奏《象王行》。古筝的清脆、二胡的悠扬、笛子的婉转，交织在一起，展现了中国传统音乐的独特魅力。而南非的同学们则用一首充满热情与活力的歌曲《Jerusalema》，边唱边舞，鼓点合奏，展现了南非音乐的独特风格。

匡园学生民乐合奏。南非中国文化中心孔子课堂供图

南非学生表演非洲歌舞。南非中国文化中心孔子课堂供图

匡园学生书法展示。南非中国文化中心孔子课堂供图

南非学生展示民族服饰，合唱《听我说谢谢你》。南非中国文化中心孔子课堂供图

情谊绵长，共谱友谊新篇。活动尾声，中非青少年们互寄明信片，期待用文字传递彼此的友谊与祝福；接着，大家合唱中文歌曲《听我说谢谢你》《大梦想家》，用歌声表达对文化交流的热爱与对友谊的珍视；最后，所有人进行了云端合影，定格这难忘的瞬间，让这份跨越山海的友谊永远铭记心中。

匡园学生书写的明信片。南非中国文化中心孔子课堂供图

“听到学生们能够勇敢地、尽己所能地用他们所学的中文跟国内的小朋友交流，这是对我中文教学工作的莫大认可。我也很欣喜他们最喜欢红豆汤，这源于时值南非‘情人节’，我跟他们分享了中国的七夕节，讲到红豆代表相思，并带他们一起煮了红豆”，中国文化中心孔子课堂在沃特卢夫小学教学点的中文教师杨煜很自豪地谈到。“我们十分期待南非少年们的来信，也共同渴望下一次的相聚！”匡园教师秦贝茜讲道。

此次活动已落下帷幕，但中南青少年之间的文化交流并未结束。中国文化中心孔子课堂、匡园、沃特卢夫小学共同鼓励学生们以互寄明信片的方式分享日常文化见闻，提升双语学习兴趣，进一步增进彼此的了解与友谊。此外，双方还将探讨学期性“文化伙伴”计划，如线上读书会、传统节日联欢等，让中非青少年在长期的文化交流中不断加深对彼此文化的认知与理解，共同续写中非文化交流的新篇章。

中南学生合影留念。南非中国文化中心孔子课堂供图

(责编：王禹蘅、张悦)