人民网伦敦3月12日电 （徐量）3月11日至13日，2025年伦敦书展在伦敦奥林匹亚展览中心举行，中国50多家国内出版发行单位、图书进出口公司参展，精选参展图书4000多种，策划举办了40多场活动，吸引了各国大批出版界专业人士和普通读者。

2025伦敦书展现场。主办方供图

中国出版商精彩亮相向世界传递中国声音

在中国展台，中国出版单位推介《习近平文化思想学习纲要》《摆脱贫困》等著作。

参展观众翻阅习近平总书记的著作。杨浩鹏摄

中国传统文化在伦敦书展魅力四射

商务印书馆于书展举办古典学研究出版交流会，并发布“汉译世界学术名著”新成果。泰勒·弗朗西斯出版集团全球图书业务总裁贝谨立强调，跨文化对话与合作对该领域至关重要。此外，“情与梦的交响——汤显祖与莎士比亚”主题展同步亮相，围绕《牡丹亭》莎士比亚诗体英译本与《罗密欧与朱丽叶》中译本，结合图文展板、珍贵手稿和多媒体影像，展现两位戏剧大师对人性与爱情的深刻洞察，彰显东西方文化交流的深远意义。

中国参展代表此次还精准把握海外读者对中国绘画、饮食等中华文化标识的浓厚兴趣，匠心策划并举办中国连环画作品展览、中国食品雕刻艺术展、“中国历代绘画大系” 剑桥大学展暨赠书活动。

参展观众对中国展位的书籍兴趣浓厚。杨浩鹏摄

中国出版商向外国参展商介绍业务情况。杨浩鹏摄

中国出版行业深化学术领域国际合作

作为伦敦书展的官方活动，本届书展首次将学术与专业出版峰会扩展为3天会期。清华大学新闻与传播学院教授、清华大学图书馆馆长金兼斌参与峰会现场研讨，以“声誉、资助与国际合作”为题发表主题演讲，介绍了中国学术出版市场的最新动态和发展，以及加强国际科技和学术合作传播等实践案例，展现了中国出版行业的创新活力。

前伦敦书展总监、英国励展集团投资组合总监加雷思·拉普利表示，中国出版业在童书、印刷解决方案、学术出版等领域取得了显著进步，对全球出版业产生了深远影响。

中英携手纪念世界反法西斯战争胜利80周年

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，本次书展期间，中图公司举办《里斯本丸沉没》电影放映暨媒体交流会，长期致力于收集整理“里斯本丸”号船营救事件资料的英国退役少校费恩祺参会致辞，中外出版商代表等近百人参加。

中英媒体以及出版行业代表观看《里斯本丸沉没》。杨浩鹏摄

(责编：王禹蘅、杨牧)