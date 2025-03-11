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“宋元明清铜器特展”在纽约开展

2025年03月11日09:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　明代胡光宇花卉纹铜炉（上海博物馆藏）。

　　本报电（记者邹雅婷）近日，上海博物馆与美国纽约大都会艺术博物馆联合举办的“镕古铸新：宋元明清铜器特展”在纽约开展。

　　展览由两馆历经3年筹备，甄选200余件文物，涵盖欧洲、美洲、亚洲等众多机构所藏中国古代铜器珍品，辅以同时期书画、瓷器、玉器、漆器、丝织品、家具等。通过“重建古礼”“法古悦新”“垂范创新”“起居有铜”“怀古味永”五大板块，展现中国宋元明清时期的社会面貌和文化风尚，带观众领略这一时期中国青铜艺术的魅力。

　　1980年，中国国家文物局、美国大都会艺术博物馆共同举办“伟大的中国青铜时代”展。45年来，中美博物馆交流不断深入。此次展览是中美文博机构又一次重要合作，为两国人文交流和民心相通搭建桥梁。

　　此次展览得到故宫博物院、首都博物馆、辽宁省博物馆、河北博物院、青海省博物馆、福建博物院、四川省彭州市博物馆等国内借展单位的大力支持。据悉，展览将持续至9月28日。

(责编：崔译戈、张悦)

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