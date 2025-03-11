走进波斯文化艺术展

刘裕国 邹雅婷

米纳伊彩人物花卉铭文釉陶碗。

黄金狮首授权环。

本文图片来源：四川大学博物馆

蓝釉黑彩骑士陶塑。

萨珊银盘。

展厅一角。

“这个特展真是一场视觉盛宴！”“穿梭在展厅里，仿佛能听见古代的驼铃声，看到丝绸之路的繁华。”“从古老的陶器到精美的地毯，让我对波斯文化有了更深入的了解。”四川大学博物馆“群星点亮的夜空——波斯文化艺术五千年”特展自开展以来，人气旺盛，不少观众留言表达对展览的喜爱。

作为“群星点亮的夜空”巡展首站，此次展览由四川大学、中国文物交流中心和伊朗伊斯兰共和国文化遗产、旅游与手工业部联合主办，是中伊文化交流的重要成果。四川大学博物馆馆长汪东升介绍，展览规格颇高，汇聚来自伊朗国家艺术博物馆、阿巴斯博物馆、玻璃与陶瓷博物馆、德黑兰大学穆卡达姆博物馆与地毯博物馆的151件（组）珍贵文物，涵盖陶瓷、金属器、玻璃器、织锦、地毯、绘画等门类，为观众奉上一场波斯文化艺术盛宴。

源远流长的文化基因

伊朗古称波斯，是有着数千年历史的文明古国。亚欧非多民族文化在此交汇融合，仿佛群星点亮的夜空，璀璨夺目。此次展览分为“光明信仰与波斯生活”“交流融汇·波斯陶瓷记忆”“群星荟聚·伊朗金属器艺术”“剔透耀彩·波斯玻璃器”“锦绣华彩·波斯锦与地毯”五部分，从多个角度向观众展示波斯文明之美及其与中华文明的交流互鉴。

跟随讲解员熊珂走进展厅，映入眼帘的第一件文物是公元前3000年的吉罗夫特文明蝎纹皂石罐。吉罗夫特文明诞生于青铜时代早期，主要分布在伊朗高原东南部哈利勒河流域。有伊朗学者认为，吉罗夫特文明与两河流域的苏美尔文明关系密切。这件石罐上雕刻着自然写实的蝎子形象，以不同姿态环绕在罐腹，可能具有特殊的象征意义。

在古代伊朗文化中，环形因形似太阳，是密特拉信仰主神的象征，被赋予存在、原初、创世与永恒等含义。独立展柜中陈列着一枚公元前2世纪的青铜授权环。授权环又称“权力之环”，象征着权力的授予，授权时双方各从一端握住它。展览海报上的黄金狮首授权环，为阿契美尼德王朝（公元前550年—公元前330年）的代表文物。

狮子在伊朗文化中有着独特的含义，被视作密特拉的化身。在琐罗亚斯德教成为正统后，狮子进一步成为波斯帝王权力的象征。展出文物中常见狮子形象，如阿契美尼德王朝的大理石狮子首、青铜狮形御座腿，萨珊王朝（公元3—7世纪）的嵌金狮纹银盘、青金石人首狮首纹黄金项圈等。嵌金狮纹银盘采用了萨珊金银器常用的火法镀金工艺，盘中央的大圆形框内为狮子图案，周围6个小圆形框内饰有几种动物图案，包括鹿与公羊等。黄金项圈上装饰着3颗硕大的青金石，左右两颗为圆形，饰有狮头，中间的一颗为椭圆形，雕刻着人物头像，专家推测为萨珊国王的形象。

汉代，原产于西亚、北非的狮子经由丝绸之路传入中国。《后汉书》关于外使进献狮子的记录，其中有两次来自安息（古伊朗）。通常认为中国神话传说中的瑞兽天禄、辟邪就是以狮子为原型，加上角和翅膀衍生而来，类似波斯艺术中的翼狮。

兼收并蓄的陶瓷艺术

早在1万年前，伊朗高原就出现了陶器。在漫长的发展历程中，伊朗工匠吸纳融合了古希腊、中国、埃及、意大利等地的制陶工艺，并结合自身文化品位进行创新，体现了波斯文化蓬勃的生命力。

公元前3世纪的盘羊形陶来通来自伊朗西北部，属于帕提亚王朝。它有小巧的尾巴、突出的眼睛、向后弯曲的新月形角，角上还有凸起的圆点。此器背部有口，嘴部有一个流出口。与之并列展示的是公元12—13世纪的鸟形陶来通，造型为翅膀闭合、头部昂起的鸟，整器为空心，背上有一口。

四川大学博物馆副馆长周静介绍，来通是古代欧亚大陆一种造型独特、传播广泛的器皿，伊朗地区是来通的制作中心之一。“来通”一词由希腊语派生而来，为“流动”“倾倒”之意。在宗教仪式、宴会庆典等重要场合，来通常作为酒器使用。大约在公元3—4世纪，来通随胡人东传入华，在中国唐代较为流行，如陕西西安何家村出土的唐代兽首玛瑙杯、四川大学博物馆收藏的唐代邛窑胡人抱角杯等，均为此类器物的精品。

公元7—8世纪，中国白瓷进入伊朗市场并广受欢迎，伊朗陶匠开始仿制中国白瓷。由于伊朗没有瓷石，并缺少高岭土，工匠们便在陶器表面刷裹白色化妆土，烧制出的产品大多为白色。该技法在公元9—11世纪伊朗东部的内沙布尔十分流行，被称为“内沙布尔风格”。展厅里陈列着多件内沙布尔风格陶器。其中一件鹰嘴豆色粘土圆陶碗，碗口沿有一圈彼此连接的黑色半圆形纹饰，内壁中央图案为蛇形开口花冠，有学者认为这种图案设计可能源自中国。

砂玻陶的出现，标志着伊朗制陶技艺的飞跃。从公元11世纪起，伊朗陶匠用白色粘土、玻璃粉末和石英砂合成砂玻陶土，由此制作的陶器胎体更精细，施釉工艺更加丰富多样，品质接近中国瓷器，被称作“仿中国瓷”。展览中呈现了波斯蓝釉、米纳伊彩釉、虹彩釉等砂玻陶器。

绿松石色釉小型乐队模型为公元12—13世纪的作品，其结构呈方形，表现了乐队演奏或宴会场景，11名乐手分别演奏铙钹、鼓、琴、长笛等乐器，场地中央置一果盘。蓝釉黑彩骑士陶塑刻画了具有东亚特征面孔的骑士形象。骑士头戴尖顶帽，背负盾牌，其造型受到中国艺术的影响。

米纳伊彩人物花卉铭文釉陶碗为核心展品之一。它产于公元12—13世纪，内壁中央绘有一对恋人，这是古代伊朗常见的艺术插图题材。这对恋人的形象具有明显的东亚人特征，男子手中握着一个精致的酒杯，似乎在向他的爱人敬酒。人物周围环绕着平行和扭曲的阿拉伯式花纹，碗口在一圈钴蓝底上饰有金色库法体文字。

虹彩釉陶器因其具有金属光泽而颇受贵族喜爱。虹彩奏乐人物陶盘产于公元9—10世纪的萨曼王朝，其釉料经二次烧制呈现出耀眼的金色。盘中央描绘了一位正在弹奏弦乐的坐姿人物，两侧各有一只形似孔雀的长尾鸟。周围还装饰着各种几何图案和库法体铭文，增添了美感。

白釉蓝彩描金人物花卉陶水烟壶为公元16—17世纪的作品，结合了虹彩釉和釉下蓝色彩绘技术。水烟壶外部饰有复杂的图案，包括花朵、灌木、伊斯兰图案和人物等，这些图案为釉下蓝色彩绘，是对中国青花瓷艺术的模仿；某些部分采用了釉上金色彩绘，被认为是伊朗工匠的创新。

独具特色的精美器物

伊朗是金属冶炼技术的发源地之一。公元前3000年起，伊朗先民已经开始制造青铜器。从造型独特的卢里斯坦、吉兰青铜器，到奢华精致的阿契美尼德和萨珊金银器，乃至兼具实用和美观的黄铜器、工艺精湛的钢质武器——展览第三部分以时间为轴，展现了伊朗金属器艺术的绚丽多彩。

带翼异兽形青铜马镳引人注目。它是典型的卢里斯坦青铜器，年代为公元前8世纪—公元前7世纪。马镳由两个相似的带翼异兽组成，通过一根金属杆连接，异兽头部为盘羊的形状。盘羊是当时卢里斯坦最常见的动物，也是当地青铜器常用的装饰题材。带翼异兽是伊朗古代神话中的形象，可能受到亚述文明影响。

第四部分“剔透耀彩·波斯玻璃器”展示了从阿契美尼德王朝到萨非王朝2000多年间伊朗玻璃生产工艺的变迁。伊朗目前发现的玻璃最早可追溯到公元前1200年。进入阿契美尼德王朝，玻璃器生产迎来繁荣，出现了自由吹制和有模吹制两大制作工艺。瓶身两侧装饰着波浪纹的绿色硅玻璃双体眼影液瓶、巧妙融合两种颜色的长颈玻璃瓶醒酒器、用于盛放玫瑰水的花卉纹玻璃壶……琳琅满目的玻璃器体现了伊朗人的生活美学。

享誉世界的织锦地毯

展览第五部分聚焦伊朗织造艺术，着重展现了波斯锦和波斯地毯。公元前1世纪，中国丝绸已输出至中亚、西亚和欧洲。萨珊王朝时期，波斯人掌握了丝绸织造技术，创制出波斯锦，并从公元6世纪开始返销中国。波斯锦的主要特点是采用斜纹组织和纬线起花，图案纹样别具一格，比较典型的是联珠动物纹和花卉纹。四川大学博物馆展览与学术部主任陈长虹说，隋唐之际，蜀锦生产开始仿照波斯锦的织造工艺和设计风格。唐代窦师纶将团窠联珠动物纹与中国传统吉祥花卉纹结合，创制出新的蜀锦纹样，被称为“陵阳公样”，风靡一时。

地毯编织是伊朗历史悠久的传统工艺。萨非王朝（公元16—18世纪）时期，波斯地毯发展到巅峰水平，不仅为波斯王室所珍爱，还以其迷人的图案和色彩享誉欧洲。著名的狩猎地毯、庭院地毯、花瓶地毯都形成于这个时期。此次展出的波斯地毯为19世纪至20世纪初的作品，有羊毛毯、丝毯、丝毛混织毯等，纹样繁复、造型独特、做工精细，吸引了许多观众细细观赏。

值得一提的是，展览现场还设置了若干场景复原，以波斯古典诗文贯穿展厅，辅以互动展项与文创产品，让观众沉浸式感受波斯文明的魅力。

(责编：崔译戈、张悦)