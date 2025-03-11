新华社阿比让3月10日电（记者张健）尼亚美消息：据尼日尔媒体10日报道，尼日尔保卫祖国国家委员会主席奇亚尼9日在首都尼亚美会见到访的加纳总统马哈马，双方表示将携手打击恐怖主义。

根据双方在访问结束后发布的联合公报，两国领导人就西非萨赫勒地区面临的恐怖主义威胁交换了意见。双方认为，长期肆虐该地区的恐怖主义威胁严重阻碍了各国政府发展项目的有效实施，两国将携手打击恐怖主义。

两国领导人还承诺深化政治、经济、科技和文化等领域的双边合作，以回应两国人民对和平、安全与发展的共同期待。

此前，马哈马于8日访问了马里。在马里总统府举行的新闻发布会上，马哈马针对萨赫勒国家邦联与西非国家经济共同体（西共体）之间的持续争端表示，他致力于恢复萨赫勒国家邦联与西共体之间的信任。马哈马10日抵达布基纳法索继续展开访问。

2024年1月，马里、尼日尔和布基纳法索联合宣布退出西共体，此前西共体曾在三国发生军事政变后对其实施制裁。2024年7月6日，三国军事领导人在尼亚美举行萨赫勒国家联盟成员国首次峰会，并宣布成立萨赫勒国家邦联。

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