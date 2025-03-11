新华社大马士革3月10日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚总统府10日宣布，叙过渡政府和叙库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”领导人当天签署协议，同意将“叙利亚民主力量”整合进国家机构。

叙过渡时期总统艾哈迈德·沙拉和“叙利亚民主力量”领导人马兹卢姆·阿卜迪当天举行会议并签署了上述协议。根据叙总统府发布的协议内容，双方同意：将叙东北部所有的民事和军事机构整合到叙利亚国家治理框架内，包括边境口岸、机场、石油和天然气田的管理；保障所有叙利亚人在政治进程和国家机构中的代表权和参与权，无论其宗教和种族背景如何；库尔德社区是叙利亚国家的一个组成部分，叙利亚国家保障其公民权和所有宪法权利。

双方同意在叙所有领土范围内实现停火，确保所有流离失所的叙利亚人返回家园，支持打击极端组织“伊斯兰国”及所有威胁叙国家安全和统一的势力。双方反对分裂叙利亚的声音、仇恨言论以及在叙社会各组成部分之间制造不和的企图。

相关执行委员会将努力工作，争取最迟在今年年底前落实该协议。

“叙利亚民主力量”由库尔德武装“人民保护部队”主导，在叙利亚内战期间获得美国支持，目前控制叙东北部大片地区，包括叙主要石油和粮食产区。去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚新领导层承诺建立一个吸纳社会各阶层的包容性政府。将“叙利亚民主力量”整合进国家机构协议的达成标志着叙过渡进程迈出重要一步，但其落实情况仍有待观察。

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