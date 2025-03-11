这是3月10日在加拿大安大略省尼亚加拉瀑布市拍摄的位于加美边境地带的亚当·贝克爵士水电站输电线。新华社发（邹峥摄）

新华社渥太华3月10日电（记者林威）加拿大安大略省政府10日正式对向美国三个州出口的所有电力征收25%的附加费。

行人经过位于加拿大多伦多的安大略发电公司办公楼（3月8日摄）。新华社发（邹峥摄）

安大略省长道格·福特当天在一份声明中说，如果贸易战持续下去，他将毫不犹豫地提高收费，甚至完全切断电力出口。

这是3月10日在加拿大安大略省尼亚加拉瀑布市拍摄的位于加美边境地带的亚当·贝克爵士水电站输电线。新华社发（邹峥摄）

福特表示，美国总统特朗普的关税对美国经济来说是一场灾难，使得美国家庭和企业的成本更高。在关税威胁彻底消除之前，安大略省不会退缩。

这是3月10日在加拿大安大略省尼亚加拉瀑布市拍摄的位于加美边境地带的亚当·贝克爵士水电站。新华社发（邹峥摄）

据测算，这项措施每天将给安大略省带来40万加元（约合27.7万美元）的收入，同时将影响美国密歇根州、明尼苏达州和纽约州150万个家庭和企业，这三个州的美国人每月电费将多支出约100加元。

这是3月10日在加拿大安大略省尼亚加拉瀑布市拍摄的位于加美边境地带的亚当·贝克爵士水电站输电线和美国罗伯特·摩西·尼亚加拉水电站。新华社发（邹峥摄）

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