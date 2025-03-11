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瑞典军事智库：美国武器出口全球占比超四成

2025年03月11日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社赫尔辛基3月10日电（记者朱昊晨　徐谦）斯德哥尔摩消息：瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所10日发布的报告显示，2020年至2024年美国在全球武器出口市场中的份额增长至43%，远超第二位法国的9.6%。

　　该研究所在报告中说，相比于2015年至2019年，美国在2020年至2024年的武器出口增长了21%，其在全球武器出口市场中的份额从35%增长至43%。2020年至2024年，美国向100多个国家和地区提供了武器，其武器出口的最大头首次流向欧洲，从13%猛增至35%。

　　报告说，法国成为世界第二大武器供应国，武器出口份额全球占比9.6%，供应60多个国家和地区。而法国向其他欧洲国家的武器出口相比上个5年增加了187%。

　　斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员彼得·韦泽曼在报告中说：“虽然北约的欧洲成员国正试图减少对进口武器的依赖、加强欧洲自身军工业，但（美欧之间）跨大西洋武器供应关系仍根深蒂固，欧洲从美国进口的武器不断增加。”

　　报告数据显示，2020年至2024年，乌克兰成为全球最大武器进口国，其进口量增长了近100倍。这一时期，乌克兰武器进口量占全球武器进口总量的8.8%，其中45%由美国供应。另外，受俄乌冲突等因素影响，欧洲2020年至2024年的武器进口量比上一个5年激增155%。这其中，美国供应了64%。

　　该报告计算份额时所使用的单位，系该研究所自创的评价指标，该指标综合考虑了武器生产成本、折旧率、翻新与改装等复杂因素。

(责编：刘叶婷、张悦)

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