打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

波兰总理：美国应“尊重”伙伴而非表现“傲慢”

2025年03月11日08:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华沙3月10日电（记者张章）波兰总理图斯克10日针对波外长和美方关于“星链”卫星系统的争执表态说，美国应对包括弱小伙伴在内的各方给予“尊重”，而非表现“傲慢”。

　　图斯克当天在社交媒体上说：“真正的领导力意味着对伙伴和盟友的尊重，即使他们是弱小的。永远不要（表现）傲慢。亲爱的朋友们，好好想一想吧。”

　　围绕美国太空探索技术公司的（SpaceX）“星链”卫星系统在俄乌冲突中的作用，波兰外长西科尔斯基9日与该公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上发生争执。美国国务卿马尔科·鲁比奥也加入“战局”，称乌克兰要没有“星链”早就输了。

　　此番争执也引发波兰朝野两党相互抨击。波最大反对党法律与公正党9日指责西科尔斯基“引起了（与重要盟友的）社交媒体争吵”。图斯克反驳说，西科尔斯基“只是冷静地向其他国家的政客阐述波兰的国家利益”。

　　“星链”卫星系统被乌克兰军队大量使用，对保持乌军战力发挥了重要作用。此前有媒体报道称，美国就矿产协议等问题对乌进一步施压，威胁要切断为乌提供的“星链”服务。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部