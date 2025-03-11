新华社华沙3月10日电（记者张章）波兰总理图斯克10日针对波外长和美方关于“星链”卫星系统的争执表态说，美国应对包括弱小伙伴在内的各方给予“尊重”，而非表现“傲慢”。

图斯克当天在社交媒体上说：“真正的领导力意味着对伙伴和盟友的尊重，即使他们是弱小的。永远不要（表现）傲慢。亲爱的朋友们，好好想一想吧。”

围绕美国太空探索技术公司的（SpaceX）“星链”卫星系统在俄乌冲突中的作用，波兰外长西科尔斯基9日与该公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上发生争执。美国国务卿马尔科·鲁比奥也加入“战局”，称乌克兰要没有“星链”早就输了。

此番争执也引发波兰朝野两党相互抨击。波最大反对党法律与公正党9日指责西科尔斯基“引起了（与重要盟友的）社交媒体争吵”。图斯克反驳说，西科尔斯基“只是冷静地向其他国家的政客阐述波兰的国家利益”。

“星链”卫星系统被乌克兰军队大量使用，对保持乌军战力发挥了重要作用。此前有媒体报道称，美国就矿产协议等问题对乌进一步施压，威胁要切断为乌提供的“星链”服务。

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