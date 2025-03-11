新华社大马士革3月10日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚过渡政府国防部发言人哈桑·阿卜杜勒·加尼10日宣布，国防部在西部沿海地区的军事行动结束，内政部安全人员将在下一阶段行动中完成对前政权“残余势力”的打击。

加尼说，国防部武装部队过去几天成功应对了前政权“残余势力”的袭击，消灭了拉塔基亚省和塔尔图斯省多个城镇的“残余势力”，将其驱离了重要地区。

他表示，当地公共机构已经能够恢复工作，将为民众提供基本服务。安全部门将在下一阶段行动中继续维护民众安全，完成对前政权“残余势力”的打击。

叙内政部安全人员6日在西部沿海的拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡，过渡政府大批武装力量随后赶到拉塔基亚省和相邻的塔尔图斯省，在两省多个城镇展开大规模行动。

加尼说，负责调查袭击事件的一个独立委员会将核实事件经过，国防部将予以充分配合。

叙国防部和内政部尚未公布冲突造成的具体伤亡数字。总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”10日说，叙西部6日以来发生的袭击和冲突已造成拉塔基亚省和塔尔图斯省807名平民丧生，冲突还蔓延至中部哈马省和霍姆斯省，造成166名平民丧生。

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