新华社柏林3月10日电（记者车云龙）德国联邦统计局10日公布的数据显示，在汽车行业产出大幅增长带动下，经季节和工作日调整后，德国1月工业产出环比增长2%。

统计显示，1月德国建筑业产出环比增长0.4%，能源业产出环比下降0.5%。剔除建筑业和能源业后，当月工业产出环比增长2.6%，其中汽车行业产出环比增长6.4%，而金属产品制造业产出环比下降7.7%。

经工作日调整后，德国1月工业产出同比下降1.6%。此外，德国联邦统计局将去年12月工业产出环比降幅从2.4%调整为1.5%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，尽管1月工业产出在一定程度上弥补了前期下滑，但整体来看，德国工业尚未显现复苏迹象。考虑到近期工业新订单大幅下滑以及地缘政治不确定性上升，短期内德国工业生产恐难实现可持续改善。

德国联邦统计局日前公布的数据显示，主要受国内新订单大幅减少拖累，经季节和工作日调整后，德国1月工业新订单环比下降7%。

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