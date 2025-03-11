新华社布鲁塞尔3月10日电 题：欧洲战略自主的微光与迷雾

新华社记者潘革平

上周，随着欧盟特别峰会的落幕，一份金额总计约8000亿欧元的“重新武装欧洲”计划正式出炉。在跨大西洋关系剧烈震荡的当下，这场被舆论称为“后冷战时代欧洲最重要的会议”，折射出欧洲战略觉醒与自主的困顿与挣扎。

峰会召开当天，距离欧盟总部两公里的美国苹果公司布鲁塞尔旗舰店突遭不明人士泼漆。尽管此类事件在布鲁塞尔并不鲜见，但这一行为显然超越了街头艺术的范畴。在媒体连篇累牍的报道中，某种集体心理的隐喻也好像呼之欲出——欧洲人正试图丢掉对美国永恒庇护的幻想。就在峰会召开几天前，比利时前议员乔治·达勒马涅在社交媒体上发文，呼吁美国驻比利时大使辞职。有网民戏谑地指出：既然华盛顿的承诺保质期取决于白宫主人的任期，何不让大使先生提前 “退休”？两起看似孤立的事件，背后则是欧洲社会对跨大西洋关系的深层焦虑。

当下，“战略自主”这一概念正在欧洲大众话语中愈发响亮。法国总统马克龙更是提议向欧洲盟国提供“核保护伞”，发出了“欧洲的未来不应由华盛顿或莫斯科来决定”的豪言。

此时出炉“重新武装欧洲”计划，意义非同一般。这个计划内容包括，向成员国提供1500亿欧元的贷款用于国防投资，并协助成员国整合需求、共同采购军事装备，以及通过放宽预算限制允许成员国在不触发过度赤字程序的情况下大幅增加国防开支等。这套“开源+松绑”的政策组合拳，直面比利时等一些欧盟国家的现实困境，试图突破传统防务合作的桎梏。

当前，许多欧盟成员国债务水平较高，欧元区国家中，比利时、法国、西班牙、葡萄牙、意大利和希腊的债务水平均超过国内生产总值（GDP）的100%，围绕防务预算的争议已初现端倪。近日，比利时国防大臣提议将军费开支占GDP2%的“达标”时间点从2029年提前至2025年6月，而外交大臣则强调，在现行财政框架下强行提速，恐危及社会经济凝聚力。

此次峰会还达成了新的共识：军工不再被视为负担，而是振兴经济的新引擎。以前，欧洲投资银行一直排斥支持军工业，如今欧盟领导人下决心打破禁忌，欧洲投资银行也将修改相关章程。在此背景下，比利时国防大臣10日率团考察即将关闭的布鲁塞尔奥迪汽车工厂，意在将其改造成军工厂。

欧洲人心头还有一个盘算：即动用冻结的俄罗斯资金来增强自身防务。当欧洲政要热议“化冻结资产为防务资金”时，法律人士直言此举是“以非法手段制裁非法”，只会陷入双重标准的泥沼。总部位于布鲁塞尔的欧洲清算银行因冻结大约1830亿欧元俄罗斯资产而风声鹤唳，首席执行官及多位董事会成员如今都受到了强化安保的“待遇”。

暮色中的欧盟总部灯火如昼，欧洲理事会主席科斯塔在峰会闭幕式上发出了“言出必行”的承诺。但当各国代表消失在布鲁塞尔的寒夜，财政赤字的警报、军工转型的阵痛、法律伦理的困境、内部凝聚力的裂痕，以及外部环境的不确定性，似乎都预示着这条觉醒之路将荆棘重重。比利时根特大学经济学教授科恩·肖尔斯的话耐人寻味：“欧洲越强势，跨大西洋关系就越牢靠。”这或许揭示了一个悖论——欧洲的战略自主，恰恰是平衡跨大西洋伙伴关系的关键变量。

历史经验表明，缺乏独立思想体系与价值内核支撑的战略自主，终将沦为权力博弈的工具。这场声势浩大的觉醒运动，究竟是不甘附庸的绝地反击，还是应对地缘政治挑战的权宜之计？当欧洲人在寒夜中踯躅前行时，问题的答案，或许就隐藏在他们的每一步选择里。

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