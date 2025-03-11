新华社北京3月10日电 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所10日发布报告说，2020年至2024年，美国武器在全球武器出口总额中占比升至43%，较2015年至2019年所占35%的份额呈现大幅增长。欧洲国家虽呼吁加强“防务自主”，但仍被美国武器深度捆绑。

这份报告显示，美国出口份额是排名第二的法国的4倍多，约等于排名第二至第九的国家的份额总和。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

过去五年，美国向超过100个国家和地区出口武器，是乌克兰最大的武器供应方。乌克兰则成为全球最大武器进口国，进口额比2015年至2019年增长近100倍，其中45%来自美国。

北大西洋公约组织（北约）欧洲成员国的武器进口额也比2015年至2019年增长105%，美国武器在其中占比从52%增至64%。

斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员彼得·韦泽曼说：“虽然北约的欧洲成员国正试图减少对进口武器的依赖、加强欧洲自身军工业，但（美欧之间）跨大西洋武器供应关系仍根深蒂固。”

根据报告，欧洲20年来首次超过中东，成为美国武器最大出口地区。同上一个五年相比，美国武器出口欧洲的比例从13%猛增至35%，出口中东的比例为33%。

法国在全球武器出口市场的份额由上一个五年的8.6%升至9.6%。其中，对欧洲国家出口增加几近两倍，主要原因是向希腊、克罗地亚和乌克兰的出口激增。（惠晓霜）

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