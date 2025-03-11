新华社萨拉热窝3月10日电 专访｜美保护主义拖累世界经济前景——访波黑学者弗拉德·西莫维奇

新华社记者殷晓圣

美国政府近期频繁推出贸易保护主义举措，引发国际社会对全球经济前景的普遍担忧。波黑巴尼亚卢卡大学政治学教授弗拉德·西莫维奇日前接受新华社记者专访时说，美国保护主义政策的本质是“零和博弈”，不仅难以实现其宣称的“保护本国产业”目标，还将破坏全球供应链稳定，拖累世界经济前景。

3月4日，消费者在美国加利福尼亚州洛杉矶县罗斯米德的一家商店内购物。新华社发（曾慧摄）

西莫维奇认为，美国新一届政府以“平衡贸易逆差”等为由肆意推行高关税政策，试图通过重商主义逻辑扭转贸易失衡。美方错误地认为通过加征关税可以促使制造业回流，妄图以牺牲他国利益实现本国经济“单边繁荣”，可谓“以邻为壑”。

“这种零和思维与经济全球化背道而驰。”西莫维奇强调。

他表示，美国高关税政策表面上看是为了保护美国工业，但实际上忽视了经济全球化的现实。当前美国试图以单边关税重塑规则，将引发全球供应链断裂、通胀飙升、多边贸易体系崩塌等连锁反应。

作为美国重要贸易伙伴，欧盟会首先受到冲击。美国对钢铁、铝和汽车加征关税，将直接威胁欧盟核心产业。有统计数据显示，欧盟汽车工业涉及1290万就业岗位，占欧盟制造业就业的8.3%。“美国加征关税将重创欧洲汽车工业，进而可能引发欧洲社会动荡、政府危机和通货膨胀。”西莫维奇说。

美国推行单边主义，通过“规则重塑”强行推进双边协议，削弱世界贸易组织等多边机构权威。西莫维奇警告，美国的贸易保护主义不仅损害其盟友，还可能导致全球经济陷入新一轮衰退。历史经验表明，保护主义是经济衰退的催化剂——20世纪30年代关税战曾加剧经济大萧条，而美国当前采取的政策很可能重蹈覆辙。

西莫维奇表示，“过去几十年，欧盟高度依赖美国市场和美元体系，但美国的高关税政策正在促使欧盟寻找新的经济合作伙伴。”西莫维奇呼吁，无论是欧盟还是其他经济体，都应坚持多边主义，共同维护自由贸易体系，避免陷入关税壁垒的“零和博弈”陷阱。

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