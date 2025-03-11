——坚定做“赋能型大国”⑧

赋能全球治理的中国理念和行动，彰显着计利天下的大胸怀，立己达人的大格局。中国携手各国迈向人类命运共同体，将让这个世界成为各国的世界，让未来成为所有人的未来

当前，国际形势变乱交织。是秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义，推动完善全球治理，还是固守零和思维，奉行本国优先，肆意冲击国际规则秩序？各国尤其是大国作出何种抉择，将决定时代走向、影响世界格局。

“中国愿同国际社会一道，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体，共创世界和平发展的美好未来。”中国政府工作报告中的这句话，表明中国坚定做“赋能型大国”，坚守人间正道，把握时代潮流，捍卫国际公平正义，维护世界和平稳定的决心。

作为负责任大国，中国坚定站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，持续提供国际公共产品，推动完善全球治理。中国提出的构建人类命运共同体理念，既体现中华文明天下为公的优秀传统，又彰显中国共产党人的国际主义情怀，让中国能够站在全人类福祉的高度谋合作、促发展、护和平。越来越多的国家加入到构建命运共同体的行列，100多个国家支持“三大全球倡议”，全球超过3/4的国家加入共建“一带一路”大家庭，体现了中国作为“赋能型大国”的影响力和感召力。

中国坚持公平正义，赋能世界和平稳定。中国是在和平和安全问题上记录最好的大国，坚持走和平发展道路，坚持以和平手段解决争端分歧，坚持为推动热点问题解决发挥建设性作用。中方倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，推动落实全球安全倡议，汇聚起促进世界和平与发展的积极力量。中国是多边体系的中流砥柱和全球南方的正义代言，已加入几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，倡导各国权利平等、机会平等、规则平等，支持全球南方国家实现更大发展，为提高全球南方国家代表性和话语权贡献力量。

中国坚持合作共赢，赋能全球发展繁荣。打造共建“一带一路”国际合作网络，构建以经济走廊为引领，以大通道和信息高速公路为骨架，以铁路、公路、机场、港口、管网为依托，涵盖陆、海、天、网的全球互联互通网络，有效促进了各国商品、资金、技术、人员的大流通；践行全球发展倡议，开展1100多个项目，为发展中国家举办2000多期能力建设项目……作为支持全球发展事业的行动派和实干家，中国始终心怀“大家”，以实际行动推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，努力让各国都成为世界现代化进程中的“赢家”。

中国坚持包容互鉴，赋能人类文明进步。从举办亚洲文明对话大会、世界古典学大会、良渚论坛等活动，到与多国互办文化旅游年、合作开展考古研究、开展经典作品互译，中国尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，为人类文明进步注入新活力。外国学者表示，全球文明倡议回答了人类文明发展的时代之问，为应对全球共同挑战贡献了中国智慧。

赋能全球治理的中国理念和行动，彰显着计利天下的大胸怀，立己达人的大格局。今年，中国将举办中拉论坛第四届部长级会议、上海合作组织峰会、全球妇女峰会等一系列重大活动，为完善全球治理贡献中国力量。以人类前途为怀、人民福祉为念，中国将继续推动共商共建共享的全球治理，携手各国迈向人类命运共同体，将让这个世界成为各国的世界，让未来成为所有人的未来。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2025年03月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)