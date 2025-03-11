——访比利时中国经贸委员会主席德威特

本报记者 牛瑞飞

“中国经济持续增长对全球经济至关重要。”比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特日前接受本报记者专访时表示，2024年中国经济增长实现预期目标，经济总量突破130万亿元人民币，“我深信，一个经济繁荣的中国，将为全球经济注入稳定性”。

德威特表示，中国超大规模市场、不断进步的技术等为中国经济发展提供了坚实基础。中国高质量发展势头良好，尤其是高科技发展成果丰硕，在人工智能等领域达到世界领先水平。中国在创新领域的表现尤为突出，已成为创新大国。

德威特认为，中国在国内消费、制造业发展、绿色转型等领域拥有巨大发展潜力。“中国消费市场庞大、中等收入群体不断壮大，民众对高质量、创新性产品的需求持续增长，为从事医疗保健、消费品生产、提供技术解决方案等领域的比利时企业带来商机。”他认为，中国投资可再生能源，促进绿色转型，欧盟可以在这些重要领域与中国加强合作。

德威特表示，他每年数次访问中国，每次都有新发现。“比利时中国经贸委员会最近出版了一份以中国银发经济为主题的刊物，向比利时企业介绍中国老年护理市场的新机遇。”他表示，中国市场非常具有吸引力。中方通过金融、税收等领域的优惠政策为外国企业提供机会，并采取放宽外资准入限制、加强知识产权保护等举措优化营商环境。中国推进高水平对外开放是多赢之举，外国企业在华开展业务并从中获益，“走出去”的中国企业给其他国家带来积极影响。“中国高水平对外开放惠及全球。”他说。

“我相信建设性合作的力量。国际社会需要与中国合作，共同应对全球性挑战。”德威特认为，欧洲企业和中国企业是应对气候变化等全球性挑战的中坚力量。“欧盟和中国在绿色产业政策等方面实施更多双赢举措，将为双方企业带来巨大机遇。”

（本报布鲁塞尔3月10日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)