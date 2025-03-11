新华社联合国3月10日电（记者施春）联合国妇女地位委员会第69届会议10日在纽约联合国总部开幕。为纪念北京世界妇女大会召开30周年，本届会议将审查评估《北京宣言》和《行动纲领》成果执行情况。

联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞中表示，在过去30年，世界取得了一系列进步，女童的教育水平得到提高、产妇死亡率降低、妇女法律保护得到加强等，但巨大的差距仍然存在。暴力、歧视和经济不平等现象依然普遍存在，男女工资差距高达20%，全球约三分之一的女性遭受过暴力。他呼吁通过为妇女平等提供可持续融资、加强对妇女组织支持、消除技术差距、确保女性充分参与决策并发挥领导作用等措施，消除两性鸿沟，推动妇女赋权。

古特雷斯说：“在妇女权利面临危机的时刻，我们必须团结在《北京宣言》周围，重新致力于落实《行动纲领》，坚定地兑现让世界每一名妇女和女童获得权利、平等和赋权的承诺。”

第79届联合国大会主席菲勒蒙·扬在致辞中说，尽管《北京宣言》通过30年来女性权利取得一些进展，但系统性障碍仍然阻碍着平等的实现。按照目前的速度，需要137年才能让所有妇女摆脱贫困，68年才能结束童婚。他呼吁国际社会致力于全面履行“北京承诺”，打造一个所有妇女和女童都能获得平等的世界。

联合国妇女署执行主任巴胡斯呼吁采取缩小数字鸿沟、投资消除贫困、加强法律等行动，以打破针对妇女和女童的暴力循环，并让更多妇女参与关键决策和建设和平。

联合国妇女地位委员会是联合国经社理事会9个职司委员会之一，致力于在全球范围内加快实现性别平等，每年开会一次。本届会议至3月21日结束。

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