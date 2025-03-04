新华社华盛顿3月3日电（记者邓仙来）针对乌克兰总统泽连斯基称结束俄乌冲突的协议“非常非常遥远”，美国总统特朗普3日在社交媒体上发文称，这是泽连斯基发表的“最糟糕声明”，“美国对此不会容忍太久！”美国媒体当天报道，美方已暂停对乌军事援助。

据美国媒体报道，特朗普下令暂停对乌克兰所有军事援助，直到他确定乌克兰领导人表现出对“达成俄乌和平协议的诚意”。

美国彭博社援引美国国防部一名匿名高级官员的消息报道说，根据这项由特朗普发出、由美国国防部长赫格塞思执行的命令，所有尚未运抵乌克兰的美国军事设备都将暂停交付，包括正由空中和海上运往乌克兰的武器，以及已抵达波兰境内并准备运往乌克兰的武器。

特朗普当天早些时候在社交媒体上写道，只要能获得美国支持，泽连斯基就不想要和平。他说，欧洲国家领导人在同泽连斯基的会晤中直截了当地表示，没有美国支持，他们无法完成这项工作，“从向俄罗斯展示力量的角度看，这可能不是一份好声明”。

特朗普当天在白宫对在场记者谈及俄乌冲突时表示，“可能有些人不想达成协议，如果有人不想达成协议，我认为那个人不会在这里待太久。用不了多久，人们将不再听他（说的话），因为我相信俄罗斯想达成协议，我相信乌克兰人民一定想达成协议。”

泽连斯基3日在社交媒体上表示，乌方正与美国和欧洲伙伴合作，“非常希望在通往和平的道路上获得美国的支持。需要尽快实现和平”。此前一日，泽连斯基称结束俄乌冲突的协议“非常非常遥远”。

2月28日，泽连斯基到访美国白宫并与特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署乌克兰向美国提供矿产资源开采权的协议。

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